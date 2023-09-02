UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

У Шойгу заявили о якобы атаке дронами на Керченский мост. ВСУ: Дело в состоянии переправы

Цей матеріал також доступний українською
02.09.2023, 11:50
У Шойгу заявили о якобы атаке дронами на Керченский мост. ВСУ: Дело в состоянии переправы - Фото
Керченский мост (Фото: EPA)

В Минобороны России заявили о якобы ночной атаке морскими дронами на Керченский мост, в Вооруженных Силах Украины говорят, что это оправдания неудовлетворительного состояния переправы.

Утром 2 августа россияне сообщили о том, что Силы обороны пытались нанести три удара по Керченскому мосту при помощи безэкипажных катеров.

Оккупанты написали, что уничтожили надводные дроны. 

В эфире национального телемарафона спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк сказала, что враг пытается оправдать то, что не имеет возможности использовать мост. 

"То, что они каждый раз пытаются напрягать ситуацию вокруг этой конструкции, это как раз их тактика. Они каждый раз имеют определенную легенду для того, чтобы объяснить свое непонятное другим поведение", — заявила она.

Представитель ВСУ подчеркнула, что захватчики не могут в полном объеме подтягивать резервы и пополнять запасы через Керченский мост. 

  • 17 июля 2023 года Крымский мост был поврежден второй раз с начала полномасштабного вторжения России в Украину.
  • 12 августа на Керченском мосту прогремели взрывы, поднимались клубы дыма в разных местах. Оккупанты сообщили о перекрытии движения и пожаловались на атаки украинских ракет.
  • По данным ВМС ВСУ, Крымский мост работает, однако неполноценно, а оккупанты бросают больше сил для охраны этого объекта.

Читайте также: 21 тонна взрывчатки. Как впервые атаковали Крымский мост – рассказ главы СБУ и фото

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнакрымский мостКрымоккупацияОК ЮгНаталья Гуменюк
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 