У Шойгу заявили о якобы атаке дронами на Керченский мост. ВСУ: Дело в состоянии переправы

В Минобороны России заявили о якобы ночной атаке морскими дронами на Керченский мост, в Вооруженных Силах Украины говорят, что это оправдания неудовлетворительного состояния переправы.

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Утром 2 августа россияне сообщили о том, что Силы обороны пытались нанести три удара по Керченскому мосту при помощи безэкипажных катеров.

Оккупанты написали, что уничтожили надводные дроны.

В эфире национального телемарафона спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк сказала, что враг пытается оправдать то, что не имеет возможности использовать мост.

"То, что они каждый раз пытаются напрягать ситуацию вокруг этой конструкции, это как раз их тактика. Они каждый раз имеют определенную легенду для того, чтобы объяснить свое непонятное другим поведение", — заявила она.

Представитель ВСУ подчеркнула, что захватчики не могут в полном объеме подтягивать резервы и пополнять запасы через Керченский мост.

17 июля 2023 года Крымский мост был поврежден второй раз с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

12 августа на Керченском мосту прогремели взрывы, поднимались клубы дыма в разных местах. Оккупанты сообщили о перекрытии движения и пожаловались на атаки украинских ракет.

По данным ВМС ВСУ, Крымский мост работает, однако неполноценно, а оккупанты бросают больше сил для охраны этого объекта.

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