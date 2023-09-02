RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

У Шойгу заявили про нібито атаку дронами на Керченський міст. ЗСУ: Справа в стані переправи

Этот материал также доступен на русском
02.09.2023, 11:50
У Шойгу заявили про нібито атаку дронами на Керченський міст. ЗСУ: Справа в стані переправи - Фото
Керченський міст (Фото: EPA)

У Міноборони Росії заявили про нібито нічну атаку морськими дронами на Керченський міст, у Збройних Силах України кажуть, що це виправдання незадовільного стану переправи.

Вранці 2 серпня росіяни повідомили про те, що Сили оборони намагалися завдати трьох ударів по Керченському мосту за допомогою безекіпажних катерів.

Окупанти написали, що знищили надводні дрони.

В ефірі національного телемарафону речник оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк сказала, що ворог намагається виправдати те, що не має можливості використовувати міст.

"Те, що вони щоразу намагаються напружувати ситуацію навколо цієї конструкції, це якраз їхня тактика. Вони щоразу мають певну легенду для того, щоб пояснити свою незрозумілу іншим поведінку", — заявила вона.

Представник ВСУ наголосила, що загарбники не можуть у повному обсязі підтягувати резерви та поповнювати запаси через Керченський міст.

  • 17 липня 2023 року Кримський міст було пошкоджено вдруге з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
  • 12 серпня на Керченському мосту пролунали вибухи, здіймалися клуби диму в різних місцях. Окупанти повідомили про перекриття руху та поскаржилися на атаки українських ракет.
  • За даними ВМС ЗСУ, Кримський міст працює, проте неповноцінно, а окупанти кидають більше сил для охорони цього об'єкта.

Читайте також: 21 тонна вибухівки. Як уперше атакували Кримський міст – розповідь голови СБУ та фото

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
кримвійнаокупаціякримський містОК ПівденьНаталія Гуменюк
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 