У Шойгу заявили про нібито атаку дронами на Керченський міст. ЗСУ: Справа в стані переправи

У Міноборони Росії заявили про нібито нічну атаку морськими дронами на Керченський міст, у Збройних Силах України кажуть, що це виправдання незадовільного стану переправи.

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Вранці 2 серпня росіяни повідомили про те, що Сили оборони намагалися завдати трьох ударів по Керченському мосту за допомогою безекіпажних катерів.

Окупанти написали, що знищили надводні дрони.

В ефірі національного телемарафону речник оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк сказала, що ворог намагається виправдати те, що не має можливості використовувати міст.

"Те, що вони щоразу намагаються напружувати ситуацію навколо цієї конструкції, це якраз їхня тактика. Вони щоразу мають певну легенду для того, щоб пояснити свою незрозумілу іншим поведінку", — заявила вона.

Представник ВСУ наголосила, що загарбники не можуть у повному обсязі підтягувати резерви та поповнювати запаси через Керченський міст.

17 липня 2023 року Кримський міст було пошкоджено вдруге з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

12 серпня на Керченському мосту пролунали вибухи, здіймалися клуби диму в різних місцях. Окупанти повідомили про перекриття руху та поскаржилися на атаки українських ракет.

За даними ВМС ЗСУ, Кримський міст працює, проте неповноцінно, а окупанти кидають більше сил для охорони цього об'єкта.

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