UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

У США нет доказательств разворовывания американской помощи в Украине – Пентагон

Цей матеріал також доступний українською
04.11.2022, 00:27
У США нет доказательств разворовывания американской помощи в Украине – Пентагон - Фото
Пэт Райдер (Фото - Pentagon / Alexander Kubitza)

Соединенные Штаты инспектируют запасы поставленной военной техники в Украине. Минобороны США на данный момент не имеет доказательств "перенаправления" американской помощи. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер, сообщает AFP.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Соединенные Штаты выделили Украине военную помощь почти на $18 млрд с тех пор, как российские войска вторглись в страну в феврале.

"Небольшая группа, состоящая из сотрудников посольства США в Киеве и офиса атташе по вопросам обороны, за последние пару месяцев провела многочисленные инспекции поставок американской помощи в сфере безопасности в разных местах в Украине", — сказал Райдер.

"Эти объекты не находятся вблизи линии фронта", — сказал Райдер, добавив, что "проверки не являются реакцией — у нас нет доказательств широко распространенного перенаправления американской помощи в сфере безопасности в Украине".

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
пентагон США оружие помощь
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 