У США нет доказательств разворовывания американской помощи в Украине – Пентагон
Соединенные Штаты инспектируют запасы поставленной военной техники в Украине. Минобороны США на данный момент не имеет доказательств "перенаправления" американской помощи. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер, сообщает AFP.
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Соединенные Штаты выделили Украине военную помощь почти на $18 млрд с тех пор, как российские войска вторглись в страну в феврале.
"Небольшая группа, состоящая из сотрудников посольства США в Киеве и офиса атташе по вопросам обороны, за последние пару месяцев провела многочисленные инспекции поставок американской помощи в сфере безопасности в разных местах в Украине", — сказал Райдер.
"Эти объекты не находятся вблизи линии фронта", — сказал Райдер, добавив, что "проверки не являются реакцией — у нас нет доказательств широко распространенного перенаправления американской помощи в сфере безопасности в Украине".
- В июле конгрессвумен-республиканка Виктория Спартц заявила, что США якобы сомневаются, что их помощь доходит до ВСУ в полной мере и что оружие "может оказаться в России или Сирии".
- Украинские власти заверили, что контролируют западное оружие, а слухи о другом – российская пропаганда. В Госдепе заявили, что уверены в правительстве Украины, в ЕС также отвергли обвинения, а СНБО и МО объявили о запуске системы мониторинга поставок.
- 6 августа ветеран армии США и советник главнокомандующего ВСУ Залужного Ден Райс заявил, что "все оружие от США идет на фронт, Украина не нарушает договоренности".
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