У США нет доказательств разворовывания американской помощи в Украине – Пентагон

Соединенные Штаты инспектируют запасы поставленной военной техники в Украине. Минобороны США на данный момент не имеет доказательств "перенаправления" американской помощи. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер, сообщает AFP.

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Соединенные Штаты выделили Украине военную помощь почти на $18 млрд с тех пор, как российские войска вторглись в страну в феврале.

"Небольшая группа, состоящая из сотрудников посольства США в Киеве и офиса атташе по вопросам обороны, за последние пару месяцев провела многочисленные инспекции поставок американской помощи в сфере безопасности в разных местах в Украине", — сказал Райдер.

"Эти объекты не находятся вблизи линии фронта", — сказал Райдер, добавив, что "проверки не являются реакцией — у нас нет доказательств широко распространенного перенаправления американской помощи в сфере безопасности в Украине".

Вадим Ребрина

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