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У Венедиктовой ответили КСУ: Зеленский отстранил Тупицкого законно

31.12.2020, 06:49
У Венедиктовой ответили КСУ: Зеленский отстранил Тупицкого законно - Фото
Ирина Венедиктова (Фото: пресс-служба Офиса генпрокурора)

Президент Владимир Зеленский законно отстранил главу Конституционного суда Александра Тупицкого, ведь положения о прекращении полномочий или увольнении судей КСУ не охватывают вопрос их отстранения. Такую позицию опубликовала пресс-служба Офиса генпрокурора в ответ на заявление КСУ о ничтожности отстранения.

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В ОГП считают "необоснованной" позицию КСУ, что ч. 3 ст. 154  УПК (отстранение от должности подозреваемого) не распространяется на судей КСУ.

У генпрокурора Ирины Венедиктовой говорят, что законодательство надо "применять комплексно и с учетом его бланкетных норм, которые содержаться в профильных кодексах и специальных законах". По мнению ОГП, положения о прекращении полномочий или увольнении судей КСУ не охватывают вопросы с их отстранением. 

Отстранение же является институтом уголовного права, говорят в ОГП. И есть в том числе специальные нормы о порядке отстранения судей (ст. 155-1 УПК) и лиц, которых назначает президент (ч. 3 ст. 154). А гарантии судей в уголовном производстве закреплены Конституцией, УПК и законом о КСУ.

В связи с этим в ОГП считают, что Зеленский принял законный указ об отстранении Тупицкого и не нарушил требований законодательства.

  • Представитель президента в КСУ Федор Вениславский заявил, что в УПК есть пункт, который предоставляет ОГП возможность ходатайства президенту об отстранении лиц, назначенных президентом.

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Марк Сировой
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Владимир Зеленский отстранение ксу Ирина Венедиктова Александр Тупицкий Офис генпрокурора

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