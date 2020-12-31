У Венедиктовой ответили КСУ: Зеленский отстранил Тупицкого законно

Президент Владимир Зеленский законно отстранил главу Конституционного суда Александра Тупицкого, ведь положения о прекращении полномочий или увольнении судей КСУ не охватывают вопрос их отстранения. Такую позицию опубликовала пресс-служба Офиса генпрокурора в ответ на заявление КСУ о ничтожности отстранения.

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В ОГП считают "необоснованной" позицию КСУ, что ч. 3 ст. 154 УПК (отстранение от должности подозреваемого) не распространяется на судей КСУ.

У генпрокурора Ирины Венедиктовой говорят, что законодательство надо "применять комплексно и с учетом его бланкетных норм, которые содержаться в профильных кодексах и специальных законах". По мнению ОГП, положения о прекращении полномочий или увольнении судей КСУ не охватывают вопросы с их отстранением.

Отстранение же является институтом уголовного права, говорят в ОГП. И есть в том числе специальные нормы о порядке отстранения судей (ст. 155-1 УПК) и лиц, которых назначает президент (ч. 3 ст. 154). А гарантии судей в уголовном производстве закреплены Конституцией, УПК и законом о КСУ.

В связи с этим в ОГП считают, что Зеленский принял законный указ об отстранении Тупицкого и не нарушил требований законодательства.

Представитель президента в КСУ Федор Вениславский заявил, что в УПК есть пункт, который предоставляет ОГП возможность ходатайства президенту об отстранении лиц, назначенных президентом.

29 декабря Зеленский своим указом отстранил Тупицкого от занимаемой им должности на два месяца.

В КСУ назвали этот указ ничтожным и пригрозили Зеленскому тюрьмой. В ОП ответили, что Тупицкий отстранен законно и не имеет полномочий созывать специальное заседание в суде. Там также считают, что разъяснение КСУ не несет в себе никаких правовых последствий.

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Марк Сировой

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