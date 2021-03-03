У Зеленского хотят создать механизм анализа решений судов против ветеранов и активистов

Офис президента Владимира Зеленского инициировал разработку механизма по анализу актуальных и резонансных уголовных дел и приговоров за период с 2014 года против ветеранов и общественных деятелей, которые могли стать жертвами произвола чиновников, правоохранителей и несправедливых решений судей. Об этом сообщает пресс-служба ОП.

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Как отмечается, эта инициатива является ответом на запрос общества на справедливость в судах.

В ОП не исключают, что сотни ветеранов и активистов не смогли должным образом защититься от давления, подвергшись несправедливому применению законов мирного времени к оценке событий, которые произошли в условиях вооруженной агрессии России. У Зеленского заявили, что нужно обеспечить проверку юридической чистоты всех решений, которые тогда принимались, всех обстоятельств соответствующих дел и того, почему люди подверглись несправедливому преследованию или не получили надлежащей защиты от государства.

Также предлагается инициировать проверку уголовных производств, начатых с 2014 года по фактам нападений на общественных деятелей и до сих пор не завершенных установлением всех виновных.

Как отмечается, первое совещание по этому поводу уже состоялось.

23 февраля Приморский райсуд Одессы присудил общественному активисту Сергею Стерненко семь лет тюрьмы и конфискацию половины имущества по делу о похищении в 2015 году депутата Коминтерновского райсовета Одесской области Сергея Щербича из пророссийской партии Родина.

Стерненко заявил, что приговор был "продиктован с Банковой", а Зеленский ранее предлагал ему пост в правоохранительных органах. В ОП это отрицают, адвокаты подтверждают версию Стерненко.

Стерненко также является подозреваемым по делу об убийстве напавшего на него в 2018 году Ивана Кузнецова. Он утверждает, что это была самозащита.

27 февраля в Киеве прошла акция, на которой требовали освободить Стерненко и политзаключенных, а также провести судебную реформу. Возле Офиса президента митинг прошел спокойно, однако позже протестующие забросали файерами Офис генпрокурора. Столкновений с полицией не было.

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Наталия Медведева

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