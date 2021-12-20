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У Зеленского знают о решении ОАСК и уверены: конкурс на главу САП может состояться вовремя

Цей матеріал також доступний українською
20.12.2021, 19:37
У Зеленского знают о решении ОАСК и уверены: конкурс на главу САП может состояться вовремя - Фото
Владимир Зеленский (Фото: Tolga Bozoglu/EPA)

Завершающий этап конкурса на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры может и должен состояться вовремя. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса президента.

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Как отмечается, президент Владимир Зеленский и ОП максимально заинтересованы в том, чтобы конкурсная комиссия завершила все необходимые процедуры до конца года, определив достойного кандидата на должность руководителя САП. 

"Для этого у комиссия есть все необходимые возможности", – заявили у Зеленского, отметив, что по состоянию на сегодняшний день конкурсный отбор осуществлялся в соответствии с действующим законодательством.

В ОП добавили, что видели сообщение о решении ОАСК по иску одного из бывших работников НАБУ относительно процедурных аспектов проведения этого конкурсного отбора.

У Зеленского подчеркнули, что это решение суда не является окончательным и будет детально проанализировано в соответствии с требованиями закона, после чего можно будет делать выводы по поводу такого решения.

"Впрочем, уже сейчас можно уверенно сказать, что пятый – завершающий этап конкурса может и должен состояться вовремя, согласно тем календарным ориентирам, которые определила конкурсная комиссия", – говорится в комментарии Офиса Зеленского.

В ОП резюмировали, что ожидают успешного завершения как этого этапа конкурса, так и в целом отбора руководителя САП, и не видят оснований для затягивания конкурса.

Ранее сегодня ОАСК принял решение о противоправности принятого порядка проведения конкурса на главу САП. В Центре противодействия коррупции подчеркнули, что это решение не имеет силы без решения апелляционной инстанции, но отметили, что фактически ОАСК поставил под угрозу процесс избрания главы САП.

Читайте также в разделе Мнения: Цена провала конкурса по САП и судебной реформы – будущее Зеленского и Украины

Наталия Медведева
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коррупция ОАСК Владимир Зеленский сап
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