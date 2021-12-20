У Зеленского знают о решении ОАСК и уверены: конкурс на главу САП может состояться вовремя
Завершающий этап конкурса на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры может и должен состояться вовремя. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса президента.
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Как отмечается, президент Владимир Зеленский и ОП максимально заинтересованы в том, чтобы конкурсная комиссия завершила все необходимые процедуры до конца года, определив достойного кандидата на должность руководителя САП.
"Для этого у комиссия есть все необходимые возможности", – заявили у Зеленского, отметив, что по состоянию на сегодняшний день конкурсный отбор осуществлялся в соответствии с действующим законодательством.
В ОП добавили, что видели сообщение о решении ОАСК по иску одного из бывших работников НАБУ относительно процедурных аспектов проведения этого конкурсного отбора.
У Зеленского подчеркнули, что это решение суда не является окончательным и будет детально проанализировано в соответствии с требованиями закона, после чего можно будет делать выводы по поводу такого решения.
"Впрочем, уже сейчас можно уверенно сказать, что пятый – завершающий этап конкурса может и должен состояться вовремя, согласно тем календарным ориентирам, которые определила конкурсная комиссия", – говорится в комментарии Офиса Зеленского.
В ОП резюмировали, что ожидают успешного завершения как этого этапа конкурса, так и в целом отбора руководителя САП, и не видят оснований для затягивания конкурса.
Ранее сегодня ОАСК принял решение о противоправности принятого порядка проведения конкурса на главу САП. В Центре противодействия коррупции подчеркнули, что это решение не имеет силы без решения апелляционной инстанции, но отметили, что фактически ОАСК поставил под угрозу процесс избрания главы САП.
- В сентябре 2021-го Украина обязалась в ближайшее время избрать главу САП, это было зафиксировано в общем заявлении после встречи Зеленского и президента США Джо Байдена.
- В октябре США и ЕС заявили, что очень разочарованы задержкой конкурса в САП.
- 2 декабря глава ЦПК Виталий Шабунин заявил, что "подконтрольные Банковой" члены комиссии по избранию главы САП снова сорвали заседание комиссии.
- 17 декабря послы G7 заявили Зеленскому, что ждут быстрого избрания главы САП и прозрачного конкурса по избранию директора Национального антикоррупционного бюро.
- 21 декабря должно состояться очередное заседание комиссии, на которое планирует прийти руководитель посольства США Кристина Квин.
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