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05.03.2019, 14:05

Убийство Гандзюк. Суд рассмотрит отстранение Мангера с должности

Убийство Гандзюк. Суд рассмотрит отстранение Мангера с должности - Фото
Владислав Мангер (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Отстранение Владислава Мангера с должности Херсонского облсовета суд рассмотрит сегодня

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На рассмотрение в Шевченковский райсуд Киева поступило ходатайство об отстранении от должности главы Херсонского облсовета Владислава Мангера, которого подозревают в заказе убийства советника городского головы Херсона, общественной активистки Екатерины Гандзюк. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Суд должен рассмотреть отстранение Мангера сегодня, 5 марта, в 13:30. Как сообщает корреспондент LIGA.net, по состоянию на 13:45, суд еще не начался.

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Вчера, 4 марта, Шевченковский райсуд Киева отказался продлить меру пресечения для Мангера.

15 февраля Шевченковский райсуд Киева принял решение арестовать Мангера с правом внесения залога. В тот же день залог был внесен, и подозреваемого освободили, надев на него электронный браслет19 февраля Генпрокуратура подала апелляцию на решение суда об избрании меры Мангеру. Генпрокурор Юрий Луценко тогда заявил, что рассчитывает на арест Мангера без права залога на сегодняшнем заседании суда.

11 февраля ГПУ сообщила Мангеру о подозрении в заказе убийства. 13 февраля он внезапно заявил, что это убийство заказал генерал СБУ Даниил Доценко. В ведомстве назвали обвинения "абсурдными" и "клеветой". 

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Теги: суд, отстранение, убийство, дело гандзюк, владислав мангер, херсонский облсовет
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