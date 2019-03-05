Убийство Гандзюк. Суд рассмотрит отстранение Мангера с должности

Владислав Мангер (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

На рассмотрение в Шевченковский райсуд Киева поступило ходатайство об отстранении от должности главы Херсонского облсовета Владислава Мангера, которого подозревают в заказе убийства советника городского головы Херсона, общественной активистки Екатерины Гандзюк. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Суд должен рассмотреть отстранение Мангера сегодня, 5 марта, в 13:30. Как сообщает корреспондент LIGA.net, по состоянию на 13:45, суд еще не начался.

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Вчера, 4 марта, Шевченковский райсуд Киева отказался продлить меру пресечения для Мангера.

15 февраля Шевченковский райсуд Киева принял решение арестовать Мангера с правом внесения залога. В тот же день залог был внесен, и подозреваемого освободили, надев на него электронный браслет. 19 февраля Генпрокуратура подала апелляцию на решение суда об избрании меры Мангеру. Генпрокурор Юрий Луценко тогда заявил, что рассчитывает на арест Мангера без права залога на сегодняшнем заседании суда.

11 февраля ГПУ сообщила Мангеру о подозрении в заказе убийства. 13 февраля он внезапно заявил, что это убийство заказал генерал СБУ Даниил Доценко. В ведомстве назвали обвинения "абсурдными" и "клеветой".