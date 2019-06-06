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06.06.2019, 12:06

Уехавший в Донбасс генерал МВД Ценов возглавил полицию ООС

Уехавший в Донбасс генерал МВД Ценов возглавил полицию ООС - Фото
Дмитрий Ценов (фото - Facebook)

Ранее Дмитрий Ценов сам изъявил желание перевестись в Донбасс после резонанса из-за убийства мальчика полицейскими

Экс-начальник Нацполиции Киевской области Дмитрий Ценов возглавил полицию в составе ООС в Донбассе. Он уволился после трагедии с убийством ребенка в Переяслав-Хмельницком, сообщил первый зампредседателя Нацполиции Вячеслав Аброськин в Facebook

Теперь Ценов должен будет "выявлять террористов, изымать оружие и взрывчатку, обеспечивать общественный порядок в Донбассе".

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Ценов "находится в распоряжении службы и, скорее всего, отправится в зону ОСС". Такое желание выявил и сам генерал

31 мая из огнестрельного оружия полицейские якобы в состоянии алкогольного опьянения ранили 5-летнего ребенка, который позже скончался в больнице4 июня арестовали подозреваемых Ивана Приходько и Владимира Петровца. Они отказались давать показания и проходить тест на алкоголь и следы пороха. Позже выяснилось, что в деле фигурирует несовершеннолетний и женщина.

4 июня под зданием МВД активисты собрались на митинг, на котором требовали отставки Авакова. Он ответил, что уходить не собирается.

LIGA.net спрашивает читателей - кто должен ответить за убийство ребенка полицейскими?

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Теги: оос, полиция, убийство, ребенок, Дмитрий Ценов
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