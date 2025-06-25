Уиткофф: Ирану будет почти невозможно возобновить ядерную программу после атаки США

Стив Уиткофф (Фото: EPA/WILL OLIVER)

На возрождение ядерной программы после ударов США Ирану могут понадобиться годы. Такое мнение высказал специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф в эфире Fox News.

По его словам, Ирану будет "почти невозможно" возобновить свою ядерную программу. Несмотря на сообщения в медиа, удары по ядерным объектам в Фордо, Исфахане и Натанзе лишили Тегеран возможности производить ядерное оружие, сказал Уиткофф.

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"У всех трех из них большинство, если не все, центрифуги были повреждены или уничтожены таким образом, что для них будет практически невозможно возродить эту программу. По моему мнению и по мнению многих других экспертов, которые видели необработанные данные, на это уйдут годы", – сказал он.

Заявления о том, что эти объекты не были уничтожены спецпосланник США назвал "совершенно абсурдными".

Также Уиткофф заявил, что необходимо привлечь к ответственности всех, кто слил документы об оценке ущерба на атакованных объектах.

"Утечка такого рода информации, какой бы она ни была, с какой бы стороны она ни выходила, возмутительна. Это измена. Поэтому это должно быть расследовано. И тот, кто это сделал, кто бы за это ни отвечал, должен быть привлечен к ответственности. Это может навредить жизням в будущем", – считает он.

По словам спецпосланника США, атака на ядерные объекты Ирана никогда не будет "войной ради войны", а это была "война для достижения цели". И большинство американцев, по его словам, должны быть очень довольны.

"Я могу вам сказать, что я участвовал в этих обсуждениях. Я наблюдал за нашим главнокомандующим. Он обладает этой сверхъестественной способностью точно понимать, когда нажать кнопку, а когда отступить. Он достиг своей цели, и на этом все закончилось", – подчеркнул Уиткофф.