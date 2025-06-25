Уиткофф: Ирану будет почти невозможно возобновить ядерную программу после атаки США
На возрождение ядерной программы после ударов США Ирану могут понадобиться годы. Такое мнение высказал специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф в эфире Fox News.
По его словам, Ирану будет "почти невозможно" возобновить свою ядерную программу. Несмотря на сообщения в медиа, удары по ядерным объектам в Фордо, Исфахане и Натанзе лишили Тегеран возможности производить ядерное оружие, сказал Уиткофф.
"У всех трех из них большинство, если не все, центрифуги были повреждены или уничтожены таким образом, что для них будет практически невозможно возродить эту программу. По моему мнению и по мнению многих других экспертов, которые видели необработанные данные, на это уйдут годы", – сказал он.
Заявления о том, что эти объекты не были уничтожены спецпосланник США назвал "совершенно абсурдными".
Также Уиткофф заявил, что необходимо привлечь к ответственности всех, кто слил документы об оценке ущерба на атакованных объектах.
"Утечка такого рода информации, какой бы она ни была, с какой бы стороны она ни выходила, возмутительна. Это измена. Поэтому это должно быть расследовано. И тот, кто это сделал, кто бы за это ни отвечал, должен быть привлечен к ответственности. Это может навредить жизням в будущем", – считает он.
По словам спецпосланника США, атака на ядерные объекты Ирана никогда не будет "войной ради войны", а это была "война для достижения цели". И большинство американцев, по его словам, должны быть очень довольны.
"Я могу вам сказать, что я участвовал в этих обсуждениях. Я наблюдал за нашим главнокомандующим. Он обладает этой сверхъестественной способностью точно понимать, когда нажать кнопку, а когда отступить. Он достиг своей цели, и на этом все закончилось", – подчеркнул Уиткофф.
- В ночь на 22 июня США атаковали ядерные объекты "Фордо", "Натанз" и "Исфахан". По информации Fox News, для этого могли использоваться 30 ракет Tomahawk и пять-шесть противобункерных бомб.
- 24 июня Трамп заявил, что для него было честью уничтожить все ядерные объекты и потенциал Ирана, а затем остановить войну.
- Однако разведка США считает, что удары по Ирану не уничтожили основные компоненты ядерной программы страны, передает CNN. В Белом доме заявили, что не согласны с этой оценкой.
- После атаки США Израиль согласился на прекращение огня с Ираном. Но в Тегеране это преподнесли как "победу над сионистским режимом" и заявили, что Израиль был вынужден отступить.