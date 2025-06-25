Віткофф: Ірану буде майже неможливо відновити ядерну програму після атаки США

Стів Віткофф (Фото: EPA/WILL OLIVER)

На відродження ядерної програми після ударів США Ірану можуть знадобитися роки. Таку думку висловив спеціальний посланець США на Близькому Сході Стів Віткофф в ефірі Fox News.

За його словами, Ірану буде "майже неможливо" відновити свою ядерну програму. Попри повідомлення в медіа, удари по ядерних об'єктах у Фордо, Ісфахані та Натанзі позбавили Тегеран можливості виробляти ядерну зброю, сказав Віткофф.

Читайте також Дивне перемир’я. Чи провалилася спроба Трампа зупинити війну Ізраїлю та Ірану

"У всіх трьох з них більшість, якщо не всі, центрифуги були пошкоджені або знищені таким чином, що для них практично неможливо буде відродити цю програму. На мою думку і на думку багатьох інших експертів, які бачили необроблені дані, на це підуть роки", – сказав він.

Заяви про те, що ці об'єкти не були знищені, спецпосланець США назвав "абсолютно абсурдними".

Також Віткофф заявив, що необхідно притягнути до відповідальності всіх, хто злив документи щодо оцінки збитків на атакованих об'єктах.

"Виток такого роду інформації, який би він не був, з якого б боку він не виходив, обурливий. Це зрада. Тому це має бути розслідувано. І той, хто це зробив, хто б за це не відповідав, повинен бути притягнутий до відповідальності. Це може нашкодити життям у майбутньому", – вважає він.

За словами спецпосланника США, атака на ядерні об'єкти Ірану ніколи не буде "війною заради війни", а це була "війна для досягнення мети". І більшість американців, за його словами, мають бути дуже задоволені.

"Я можу вам сказати, що я брав участь у цих обговореннях. Я спостерігав за нашим головнокомандувачем. Він має цю надприродну здатність точно розуміти, коли натиснути кнопку, а коли відступити. Він досяг своєї мети, і на цьому все закінчилося", – підкреслив Віткофф.