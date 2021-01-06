У Зеленского ответили КСУ: Указ об отстранении Тупицкого не блокирует работу суда
06.01.2021, 13:22
Александр Тупицкий (Фото: Юрий Смирнов/LIGA.net)
Отстранение председателя КСУ Александра Тупицкого от выполнения обязанностей судьи не заблокирует работу КСУ. Об этом в комментарии Радио Свобода заявил представитель президента в КСУ Федор Вениславский.
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Об опасности блокирования работы суда заявили вчера судьи КСУ.
По словам Вениславского, указ президента Владимира Зеленского касается только Тупицкого. Остальные 14 судей КСУ могут работать. При отсутствии председателя суда его полномочия выполняет первый заместитель, при отсутствии первого заместителя – старший по возрасту судья.
- 28 декабря Тупицкий не пришел в Офис генпрокурора для получения подозрения по статьям о подкупе свидетелей и введении суда в заблуждение. ОГП направил ходатайство Зеленскому об отстранении Тупицкого от должности судьи сроком на два месяца.
- Вениславский заявил, что в УПК есть пункт, который предоставляет ОГП возможность ходатайства президенту об отстранении лиц, назначенных им же.
- В КСУ перечислили основания для возможного отстранения или увольнения судьи КСУ и заявили, что статья 154 УПК, на которую ссылается ОП, не может быть таким основанием.
- 29 декабря Зеленский своим указом отстранил Тупицкого от занимаемой им должности на два месяца. Он аргументировал это решение именно тем, что Тупицкий был назначен указом президента.
- В КСУ назвали этот указ ничтожным и пригрозили Зеленскому тюрьмой. В ОП ответили, что Тупицкий отстранен законно и не имеет полномочий созывать специальное заседание в суде. Там также считают, что разъяснение КСУ не несет в себе никаких правовых последствий.
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