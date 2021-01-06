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У Зеленского ответили КСУ: Указ об отстранении Тупицкого не блокирует работу суда

06.01.2021, 13:22
У Зеленского ответили КСУ: Указ об отстранении Тупицкого не блокирует работу суда - Фото
Александр Тупицкий (Фото: Юрий Смирнов/LIGA.net)

Отстранение председателя КСУ Александра Тупицкого от выполнения обязанностей судьи не заблокирует работу КСУ. Об этом в комментарии Радио Свобода заявил представитель президента в КСУ Федор Вениславский.

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Об опасности блокирования работы суда заявили вчера судьи КСУ.

По словам Вениславского, указ президента Владимира Зеленского касается только Тупицкого. Остальные 14 судей КСУ могут работать. При отсутствии председателя суда его полномочия выполняет первый заместитель, при отсутствии первого заместителя – старший по возрасту судья.

Денис Юдин
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