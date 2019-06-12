Указ Зеленского об увольнении членов ВСП обжалован: оба в отпуске

Владимир Говоруха (фото - vru.gov.ua)

Высший совет правосудия выступил с заявлением о решении президента Владимира Зеленского отменить два указа своего предшественника Петра Порошенко, который незадолго до передачи власти назначил двух членов ВСП. Об этом на заседании сообщил глава ВСП Владимир Говоруха, передает LIGA.net.

Он отметил, что ВСП получил от Администрации президента эти указы Зеленского, которые касаются Михаила Исакова и Андрея Василенко. Один из них (Говоруха не уточнил, кто именно) будет обжаловать указ Зеленского в суде.

"В связи с ситуацией, которая сложилась, и для предотвращения сомнений в правомерности деятельности ВСП, указанные члены Высшего совета правосудия обратились с заявлениями о предоставлении отпуска без сохранения зарплаты", - сообщил Говоруха.

Он был назначен на нынешнюю должность 16 апреля 2019 года. За несколько дней до этого Порошенко назначил назначил 38 судей Антикоррупционного суда, а 7 мая - 75 судей Верховного суда.

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