Украина эвакуировала из Газы граждан Молдовы и Болгарии
Помимо своих граждан, Украина эвакуировала из Газы также граждан Молдовы и Болгарии. Об этом сообщил в Facebook министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Из палестинского сектора были вывезены 109 украинцев, 13 молдаван и четыре гражданина Болгарии.
По словам Кулебы, к успеху привела "тяжелая работа наших посольств в Израиле и Египте", переговоры с египетскими дипломатами и спецслужбами, два переноса даты эвакуации из-за опасности для людей.
Также была "неожиданная длинная ночная остановка колонны уже в Египте из-за появления угрозы безопасности" и "изнурительный путь каравана в Каир через несколько десятков блокпостов на Синае".
Оперативной эвакуации помешала поломка самолета при посадке в Каире: пришлось ждать окончания ремонта, прежде чем улететь в Украину.
"Ситуация на месте постоянно менялась и требовала терпения. И даже с учетом этого Украина одной из первых провела успешную международную гуманитарную операцию, когда вывезла из Газы граждан трех стран. <...> 5:56 утра, сообщение у меня в вотсапе: "Доброе утро! Операция завершена!". Не оставляем своих в беде и помогаем партнерам", – рассказал глава МИД.
- ВВС Израиля показали, как "стучат" по крыше перед уничтожением здания авиаударом – чтобы гражданские успели выбежать на улицу, а также показали, чем боевики ХАМАС начиняют кустарные ракеты.
- В мае Израиль разрушал "метро" Газы бетонобойными бомбами.
- ООН обвинила Израиль и боевиков Газы в военных преступлениях, но говорит – "силы неравны".
- Смотрите подборки видео и фото из Газы после ответных ударов Израиля, и Израиля во время и после ракетных обстрелов боевиков.
Читайте мнение: Война в Израиле – не локальный конфликт. Это война цивилизаций
Комментарии