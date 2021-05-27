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Украина эвакуировала из Газы граждан Молдовы и Болгарии

27.05.2021, 10:54
Украина эвакуировала из Газы граждан Молдовы и Болгарии - Фото
Разрушения в Газе (фото - ЕРА)

Помимо своих граждан, Украина эвакуировала из Газы также граждан Молдовы и Болгарии. Об этом сообщил в Facebook министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Из палестинского сектора были вывезены 109 украинцев, 13 молдаван и четыре гражданина Болгарии.

По словам Кулебы, к успеху привела "тяжелая работа наших посольств в Израиле и Египте", переговоры с египетскими дипломатами и спецслужбами, два переноса даты эвакуации из-за опасности для людей.

Также была "неожиданная длинная ночная остановка колонны уже в Египте из-за появления угрозы безопасности" и "изнурительный путь каравана в Каир через несколько десятков блокпостов на Синае".

Фото: Дмитрий Кулеба/Facebook

Оперативной эвакуации помешала поломка самолета при посадке в Каире: пришлось ждать окончания ремонта, прежде чем улететь в Украину.

Фото: ЕРА

"Ситуация на месте постоянно менялась и требовала терпения. И даже с учетом этого Украина одной из первых провела успешную международную гуманитарную операцию, когда вывезла из Газы граждан трех стран. <...> 5:56 утра, сообщение у меня в вотсапе: "Доброе утро! Операция завершена!". Не оставляем своих в беде и помогаем партнерам", – рассказал глава МИД.

СПРАВКА. С 10 по 21 мая из Газы по Израилю было выпущено >4360 ракет (до 680 из них упали в самом секторе). Армия в ответ нанесла ~1500 ударов по сектору. Разрушены сотни домов и квартир, до 700 ракетных установок исламистов уничтожены. Погибли >220 палестинцев и 13 израильтян. В ночь на 21 мая насилие было прекращено.

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Евгений Пилипенко
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обстрел Израиль МИД эвакуация Палестина болгария Молдова газа дмитрий кулеба сектор
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