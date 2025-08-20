Украина готовит военную компоненту гарантий безопасности
Украина вместе с командами других стран уже начала активную работу над военной компонентой обеспечения безопасности. В частности, разрабатывается порядок действий, если Россия будет затягивать войну и срывать договоренность о двустороннем и трехстороннем форматах встречи лидеров, сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.
По его словам, после переговоров в Вашингтоне проведен координационный разговор с советниками по нацбезопасности, которые представляют Германию, Италию, Францию, Великобританию, Финляндию, а также ЕС и НАТО.
"Вместе идем четко по приоритетам, которые определили лидеры. Все должно быть очень конкретным и действенным, чтобы исключить повторение агрессии. Помним ошибку "Будапешта" и десятилетий декларативных заявлений. В наше время точно без ошибок", – заявил Ермак.
Глава Офиса президента подчеркнул, что Украина готова к любому формату разговора о честном окончании войны.
Он также сообщил, что Украина договорилась с партнерами координировать позиции на ежедневной основе.
- 18 августа Трамп встретился с Зеленским и лидерами Европы в Белом доме. Во время встречи Трамп подтвердил, что обсудит с партнерами вариант гарантий безопасности для Украины в формате пятой статьи НАТО.
- Госсекретарь США Марко Рубио после переговоров в Белом доме заявил, что Украина после завершения войны имеет право заключать соглашения о безопасности не только с США и странами Европы.
- Президент Владимир Зеленский после встречи в Белом доме заявил, что Украина работает с партнерами над конкретным наполнением гарантий безопасности.
