Украина готовит военную компоненту гарантий безопасности

Андрей Ермак

Украина вместе с командами других стран уже начала активную работу над военной компонентой обеспечения безопасности. В частности, разрабатывается порядок действий, если Россия будет затягивать войну и срывать договоренность о двустороннем и трехстороннем форматах встречи лидеров, сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

По его словам, после переговоров в Вашингтоне проведен координационный разговор с советниками по нацбезопасности, которые представляют Германию, Италию, Францию, Великобританию, Финляндию, а также ЕС и НАТО.

"Вместе идем четко по приоритетам, которые определили лидеры. Все должно быть очень конкретным и действенным, чтобы исключить повторение агрессии. Помним ошибку "Будапешта" и десятилетий декларативных заявлений. В наше время точно без ошибок", – заявил Ермак.

Глава Офиса президента подчеркнул, что Украина готова к любому формату разговора о честном окончании войны.

Он также сообщил, что Украина договорилась с партнерами координировать позиции на ежедневной основе.