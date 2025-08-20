Україна готує військову компоненту гарантій безпеки
Україна разом з командами інших країн вже розпочала активну роботу над військовою компонентою гарантування безпеки. Зокрема, розробляється порядок дій, якщо Росія затягуватиме війну та зриватиме домовленість про двосторонній та тристоронній формати зустрічі лідерів, повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак.
За його словами, після переговорів у Вашингтоні проведено координаційну розмову з радниками з нацбезпеки, які представляють Німеччину, Італію, Францію, Велику Британію, Фінляндію, а також ЄС та НАТО.
"Разом йдемо чітко за пріоритетами, які визначили лідери. Все має бути дуже конкретним та дієвим, щоб унеможливити повторення агресії. Памʼятаємо помилку "Будапешту" та десятиліть декларативних заяв. У наш час точно без помилок", – заявив Єрмак.
Глава Офісу президента наголосив, що Україна готова до будь-якого формату розмови про чесне закінчення війни.
Він також повідомив, що Україна домовилась з партнерами координувати позиції на щоденній основі.
- 18 серпня Трамп зустрівся із Зеленським та лідерами Європи у Білому домі. Під час зустрічі Трамп підтвердив, що обговорить з партнерами варіант гарантій безпеки для України у форматі п'ятої статті НАТО.
- Держсекретар США Марко Рубіо після переговорів у Білому домі заявив, що Україна після завершення війни має право укладати угоди про безпеку не лише зі США та країнами Європи.
- Президент Володимир Зеленський після зустрічі в Білому домі заявив, що Україна працює з партнерами над конкретним наповненням гарантій безпеки.
