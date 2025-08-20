Україна готує військову компоненту гарантій безпеки

Глава Офісу президента наголосив, що гарантії безпеки мають бути конкретними та дієвими, щоб унеможливити повторення агресії

Андрій Єрмак (Фото: president.gov.u)

Україна разом з командами інших країн вже розпочала активну роботу над військовою компонентою гарантування безпеки. Зокрема, розробляється порядок дій, якщо Росія затягуватиме війну та зриватиме домовленість про двосторонній та тристоронній формати зустрічі лідерів, повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

За його словами, після переговорів у Вашингтоні проведено координаційну розмову з радниками з нацбезпеки, які представляють Німеччину, Італію, Францію, Велику Британію, Фінляндію, а також ЄС та НАТО.

"Разом йдемо чітко за пріоритетами, які визначили лідери. Все має бути дуже конкретним та дієвим, щоб унеможливити повторення агресії. Памʼятаємо помилку "Будапешту" та десятиліть декларативних заяв. У наш час точно без помилок", – заявив Єрмак.

Глава Офісу президента наголосив, що Україна готова до будь-якого формату розмови про чесне закінчення війни.

Він також повідомив, що Україна домовилась з партнерами координувати позиції на щоденній основі.