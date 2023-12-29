Украина и 30 стран созывают экстренное заседание Совбеза ООН из-за массовых обстрелов

Заседание Совбеза ООН по запросу Украины и ее союзников может состояться в ближайшие часы

Сергей Кислица (Фото - Facebook постпредства Украины в ООН)

Украина при поддержке еще 30 стран запросила проведение экстренного заседания Совета безопасности ООН из-за проведенной Россией массированной ракетной атаки по территории Украины. Об этом представитель Украины при ООН Сергей Кислица сообщил Голосу Америки.

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29 декабря Украина провела оперативные консультации с соседними странами и другими партнерами. По итогам консультаций подано совместное обращение с просьбой провести срочное заседание Совбеза ООН для обсуждения сегодняшней массированной атаки по Украине со стороны РФ, сказал Кислица.

Посол считает, что запрошенное заседание Совбеза может состояться в ближайшие часы, ориентировочно в 16-17 часов по времени Нью-Йорка (в 23 часа или в полночь по Киеву).

"Мы настаиваем, чтобы заседание состоялось уже сегодня", – подчеркнул Кислица.

По его словам, Генсек ООН Антониу Гутерреш находится в Европе, но секретариат ООН готовит заявление по поводу обстрелов.

Сегодня координатор ООН в Украине Дениз Браун опубликовала заявление о том, что Россия продолжает игнорировать свои обязательства перед международным гуманитарным правом и неизбирательно атакует гражданские объекты и мирное население Украины, а Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что "шокирован" массированными ударами РФ по Украине и тем, сколько гражданских от этих ударов погибли или получили ранения.

По данным военных, в ночь с 28 на 29 декабря российские войска применили против Украины 158 средств воздушного нападения. Силы ПВО сбили 114 целей.

В Днепре было попадание в роддом и торговый центр, в городе и области погибли шесть человек и 38 получили ранения, среди них – 18-месячный ребенок. В Киеве известно о девяти погибших и 30 пострадавших. В Одессе четыре человека погибли, 22 получили ранения, среди них двое детей – 6 и 8 лет.

В Запорожье восемь погибших и 12 пострадавших. В Харькове три человека погибли, 13 ранены. Во Львове один человек погиб, 30 травмированы.

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