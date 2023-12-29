Україна та 30 країн скликають екстрене засідання Ради безпеки ООН через масові обстріли

Засідання Ради безпеки ООН на запит України та її союзників може відбутися найближчим часом

Сергій Кислиця (Фото - Facebook постпредства України в ООН)

Україна за підтримки ще 30 країн звернулась щодо проведення екстреного засідання Ради безпеки ООН через проведену Росією масовану ракетну атаку територією України. Про це представник України при ООН Сергій Кислиця повідомив Голосу Америки.

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29 грудня Україна провела оперативні консультації із сусідніми країнами та іншими партнерами. За підсумками консультацій подано спільне звернення з проханням провести термінове засідання Ради безпеки ООН для обговорення сьогоднішньої масованої атаки по Україні з боку РФ, сказав Кислиця.

Посол вважає, що запитане засідання Ради безпеки може відбутися найближчим часом, орієнтовно о 16-17 годині за часом Нью-Йорка (о 23 годині або опівночі по Києву).

"Ми наполягаємо, щоб засідання відбулося вже сьогодні", – наголосив Кислиця.

За його словами, Генсек ООН Антоніу Гутерреш перебуває в Європі, але секретаріат ООН готує заяву щодо обстрілу.

Сьогодні координатор ООН в Україні Деніз Браун опублікувала заяву про те, що Росія продовжує ігнорувати свої зобов'язання перед міжнародним гуманітарним правом та невибірково атакує цивільні об'єкти та мирне населення України, а Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк заявив, що "шокований" масованими ударами РФ по Україні та тим, скільки цивільних від цих ударів загинули чи отримали поранення.

За даними військових, у ніч із 28 на 29 грудня російські війська застосували проти України 158 засобів повітряного нападу. Сили ППО збили 114 цілей.

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