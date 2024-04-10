Украина и Британия заключили новое соглашение об оборонно-промышленном сотрудничестве

Рустем Умеров (Фото: Минобороны)

Украина и Великобритания подписали оборонно-промышленное соглашение на конференции в Киеве, которое усилит сотрудничество стран в военной сфере. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

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Министр обороны Рустем Умеров и министр по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин подписали рамочную договоренность с британским правительством о сотрудничестве в сфере оборонных материалов.

С британской стороны документ подписал государственный министр по торговой политике Грег Хэндс.

Умеров поблагодарил за помощь Британии, которая уже предоставлена и продолжается, и призвал представителей британских компаний, которые были участниками форума, инвестировать в Украину и создавать совместные предприятия.

"Наше партнерство развивается – и сегодня мы еще на шаг приблизились к тому, чтобы британские производители стали также первыми, кто станет производить свое оружие в Украине", – сказал Камышин.

Эта договоренность открывает путь к оказанию еще большей поддержки с британской стороны и будет способствовать привлечению самых прогрессивных британских технологий для обороны Украины, говорится в сообщении Минобороны.

В британском правительстве рассказали, что подписание соглашения состоялось в Киеве во время визита в страну крупнейшей торговой миссии из Великобритании, в которую вошли 29 оборонных предприятий.

Расширение сотрудничества будет способствовать реализации десятков проектов по созданию стратегических военных ремонтных объектов, восстановлению гражданской инфраструктуры и внедрению технологий защиты от кибератак, отметили в пресс-службе.

"Пора удвоить нашу поддержку, чтобы Украина не только выиграла войну, но и вышла из нее сильной и устойчивой страной. Оборона является критически важным элементом, поэтому мы способствуем дальнейшей оборонной торговле между нашими странами с помощью этого соглашения", – сказал Хэндс.

12 января Зеленский и премьер Британии Сунак подписали соглашение о безопасности, которое будет действовать до вступления Украины в НАТО.

13 января Умеров сказал, что это соглашение не станет повторением Будапештского меморандума, ведь документ предусматривает конкретные цели и конкретные действия.

15 января глава британского министерства обороны Шаппс сказал, что 2024 год должен стать "точкой перелома", а для Украины – годом, когда "может решиться судьба нации".

21 января Шаппс призвал Европу "активизироваться" и предоставить Украине большее финансирование для борьбы с российской агрессией.

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