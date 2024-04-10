Україна та Британія уклали нову угоду про оборонно-промислову співпрацю

Рустем Умєров (Фото: Міноборони)

Україна та Велика Британія підписали оборонно-промислову угоду на конференції в Києві, яка посилить співпрацю країн у військовій галузі. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони.

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Міністр оборони Рустем Умєров та міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін підписали рамкову домовленість із британським урядом щодо співробітництва у сфері оборонних матеріалів.

З британської сторони документ підписав державний міністр із торговельної політики Грег Хендс.

Умєров подякував за допомогу Британії, яку вже надано та яка триває, і закликав представників британських компаній, які були учасниками форуму, інвестувати в Україну та створювати спільні підприємства.

"Наше партнерство розвивається – і сьогодні ми ще на крок наблизились до того, щоб британські виробники стали також першими, хто почне виробляти свою зброю в Україні", – сказав Камишін.

Ця домовленість відкриває шлях до надання "ще більшої підтримки" з британської сторони та сприятиме залученню найпрогресивніших британських технологій для оборони України, йдеться у повідомленні Міноборони.

У британському уряді розповіли, що підписання угоди відбулося в Києві під час візиту до країни найбільшої торговельної місії з Великої Британії, до якої увійшли 29 оборонних підприємств.

Розширення співпраці сприятиме реалізації десятків проєктів щодо створення стратегічних військових ремонтних об’єктів, відновлення цивільної інфраструктури та впровадження технологій для захисту від кібератак, зазначили у пресслужбі.

"Настав час подвоїти нашу підтримку, щоб Україна не тільки виграла війну, але й вийшла з неї сильною та стійкою країною. Оборона є критично важливим елементом, тому ми сприяємо подальшій оборонній торгівлі між нашими країнами за допомогою цієї угоди", – сказав Хендс.

12 січня Зеленський та прем'єр Британії Сунак підписали безпекову угоду, яка діятиме до вступу України в НАТО.

13 січня Умєров сказав, що ця угода не стане повторенням Будапештського меморандуму, адже документ передбачає конкретні цілі та конкретні дії.

15 січня глава британської міноборони Шаппс сказав, що 2024 рік має стати "точкою перелому", а для України – роком, коли "може вирішитися доля нації".

21 січня Шаппс закликав Європу "активізуватися" та надати Україні більше фінансування для боротьби з російською агресією.

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