Украина может получить 44 танка Т-80УД от Пакистана в обмен на финансовую помощь Запада, диктатор Владимир Путин хочет помешать этому через КНР. Об этом сообщило индийское издание Firstpost со ссылкой на собственные источники.

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Издание пишет, что Вооруженные Силы Украины якобы используют артиллерийские снаряд 122 мм, которые поставил Пакистан — также страна предложила передать 44 танка Т-80УД в обмен на финансовую поддержку западных стран, Пакистан купил эти танки у Украины с 1997 по 1999 годы.

Отмечается, что с июля 2022 года Пакистан поставляет Украине снаряды для танков и артиллерии через воздушный мост, который создала Британия, также использовались порты в Польше и Германии.

На официальном уровне Исламабад заявляет о политике невмешательства во внешние конфликты и отрицает военную помощь Украине.

Журналисты заявляют, что одновременно у России есть 50 000 тонн продовольствия, которые необходимы Пакистану, а Москва недовольна военной помощью Украины.

Путин попросил Китай убедить Пакистан не присоединяться к Западу в поддержке Украины, сказано в материале.

В январе сообщалось, что Пакистан собирался отправить 159 контейнеров с боеприпасами в Украину, в частности, снаряды для артиллерии калибра 155 мм.

Пакистан отправил Украине 10 000 ракет для РСЗО "Град" – The Economic Times.

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Дмитро Гриниченко

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