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Украина может получить от Пакистана 44 танка Т-80. Путин просит Китай помешать — Firstpost

Цей матеріал також доступний українською
11.03.2023, 11:59
Украина может получить от Пакистана 44 танка Т-80. Путин просит Китай помешать — Firstpost - Фото
Танк Т-80 (Фото: ВСУ)

Украина может получить 44 танка Т-80УД от Пакистана в обмен на финансовую помощь Запада, диктатор Владимир Путин хочет помешать этому через КНР. Об этом сообщило индийское издание Firstpost со ссылкой на собственные источники.

Издание пишет, что Вооруженные Силы Украины якобы используют артиллерийские снаряд 122 мм, которые поставил Пакистан — также страна предложила передать 44 танка Т-80УД в обмен на финансовую поддержку западных стран, Пакистан купил эти танки у Украины с 1997 по 1999 годы. 

Отмечается, что с июля 2022 года Пакистан поставляет Украине снаряды для танков и артиллерии через воздушный мост, который создала Британия, также использовались порты в Польше и Германии. 

На официальном уровне Исламабад заявляет о политике невмешательства во внешние конфликты и отрицает военную помощь Украине. 

Журналисты заявляют, что одновременно у России есть 50 000 тонн продовольствия, которые необходимы Пакистану, а Москва недовольна военной помощью Украины.

Путин попросил Китай убедить Пакистан не присоединяться к Западу в поддержке Украины, сказано в материале. 

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Дмитро Гриниченко
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война военная помощь пакистан танки т-80 Китай владимир путин
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