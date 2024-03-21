Украина может выиграть войну, для этого есть основания, пессимизм не нужен — адмирал НАТО
Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что есть все основания быть уверенным в том, что Украина способна победить в войне. Об этом он сообщил на Киевском форуме безопасности.
По его словам, война не является простой, а мир был чрезмерно оптимистичен насчет ее перспектив в 2023 году.
"Нам не следует совершать ту же ошибку, становясь чрезмерно пессимистичными в 2024 году. Пессимисты не выигрывают войны. А если посмотреть на факты: есть все основания быть уверенным в способности Украины добиться успеха", — сказал Бауэр.
Он отметил, что единственная потребность Украины сегодня — помощь от союзников.
"Союзники по НАТО и многие другие страны по всему миру оказывают беспрецедентную поддержку Украине, и это действительно изменило ситуацию. Но Украине нужна еще большая поддержка. И вам это нужно сейчас", — заявил военачальник.
Адмирал подчеркнул, что время в Украине измеряется не днями, неделями или месяцами, а человеческими жизнями.
Ранее спикер Палаты представителей США Майк Джонсон "без промедлений" пообещал вынести на голосование помощь Украине после решения бюджетных вопросов.
- 14 февраля 2024 года президент США Байден призвал спикера Палаты представителей немедленно поставить на голосование законопроект о помощи для Украины, Израиля и Тайваня.
- 26 февраля президент Зеленский заявил, что Джонсон обещал ему сделать "все возможное" для продления помощи Украине.
- 29 февраля лидеры Конгресса на встрече с Байденом не смогли договориться о помощи Украине.
- 12 марта США объявили военную помощь Украине на $300 млн, туда вошли артиллерийские снаряды и боеприпасы для HIMARS. О поставках ATACMS официально не сообщалось.
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