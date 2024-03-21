Украина может выиграть войну, для этого есть основания, пессимизм не нужен — адмирал НАТО

Бауэр заявил, что единственная нужда Украины — это помощь от партнеров, которая необходима уже сегодня

Роб Бауэр (Фото: EPA/OLIVIER HOSLET)

Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что есть все основания быть уверенным в том, что Украина способна победить в войне. Об этом он сообщил на Киевском форуме безопасности.

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По его словам, война не является простой, а мир был чрезмерно оптимистичен насчет ее перспектив в 2023 году.

"Нам не следует совершать ту же ошибку, становясь чрезмерно пессимистичными в 2024 году. Пессимисты не выигрывают войны. А если посмотреть на факты: есть все основания быть уверенным в способности Украины добиться успеха", — сказал Бауэр.

Он отметил, что единственная потребность Украины сегодня — помощь от союзников.

"Союзники по НАТО и многие другие страны по всему миру оказывают беспрецедентную поддержку Украине, и это действительно изменило ситуацию. Но Украине нужна еще большая поддержка. И вам это нужно сейчас", — заявил военачальник.

Адмирал подчеркнул, что время в Украине измеряется не днями, неделями или месяцами, а человеческими жизнями.

Ранее спикер Палаты представителей США Майк Джонсон "без промедлений" пообещал вынести на голосование помощь Украине после решения бюджетных вопросов.

14 февраля 2024 года президент США Байден призвал спикера Палаты представителей немедленно поставить на голосование законопроект о помощи для Украины, Израиля и Тайваня.

26 февраля президент Зеленский заявил, что Джонсон обещал ему сделать "все возможное" для продления помощи Украине.

29 февраля лидеры Конгресса на встрече с Байденом не смогли договориться о помощи Украине.

12 марта США объявили военную помощь Украине на $300 млн, туда вошли артиллерийские снаряды и боеприпасы для HIMARS. О поставках ATACMS официально не сообщалось.

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