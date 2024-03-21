Україна може виграти війну, для цього є підстави, песимізм нам не допоможе — адмірал НАТО

Бауер заявив, що єдина потреба України — це допомога від партнерів, яка необхідна вже сьогодні

Роб Бауер (Фото: EPA/OLIVIER HOSLET)

Голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що є всі підстави бути впевненими в тому, що Україна здатна перемогти у війні. Про це він повідомив на Київському безпековому форумі.

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За його словами, війна не є простою, а світ був надмірно оптимістичний щодо її перспектив у 2023 році.

"Нам не слід робити ту ж помилку, стаючи надмірно песимістичними у 2024 році. Песимісти не виграють війни. А якщо подивитися на факти: є всі підстави бути впевненим у здатності України досягти успіху", – сказав Бауер.

Він зазначив, що єдина потреба України сьогодні – допомога від союзників.

"Союзники з НАТО та багато інших країн у всьому світі надають безпрецедентну підтримку Україні, і це дійсно змінило ситуацію. Але Україні потрібна ще більша підтримка. І вам це потрібно зараз", – заявив воєначальник.

Адмірал наголосив, що час в Україні вимірюється не днями, тижнями чи місяцями, а людськими життями.

Раніше спікер Палати представників США Майк Джонсон "без зволікань" пообіцяв винести на голосування допомогу Україні після розв'язання бюджетних питань.

14 лютого 2024 року президент США Байден закликав спікера Палати представників негайно поставити на голосування законопроєкт про допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню.

26 лютого президент Зеленський заявив, що Джонсон обіцяв йому зробити "все можливе" для продовження допомоги Україні.

29 лютого лідери Конгресу на зустрічі з Байденом не змогли домовитись про допомогу Україні.

12 березня США оголосили військову допомогу Україні на $300 млн, туди увійшли артилерійські снаряди та боєприпаси для HIMARS. Про постачання ATACMS офіційно не повідомлялося.

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