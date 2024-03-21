Україна може виграти війну, для цього є підстави, песимізм нам не допоможе — адмірал НАТО
Голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що є всі підстави бути впевненими в тому, що Україна здатна перемогти у війні. Про це він повідомив на Київському безпековому форумі.
За його словами, війна не є простою, а світ був надмірно оптимістичний щодо її перспектив у 2023 році.
"Нам не слід робити ту ж помилку, стаючи надмірно песимістичними у 2024 році. Песимісти не виграють війни. А якщо подивитися на факти: є всі підстави бути впевненим у здатності України досягти успіху", – сказав Бауер.
Він зазначив, що єдина потреба України сьогодні – допомога від союзників.
"Союзники з НАТО та багато інших країн у всьому світі надають безпрецедентну підтримку Україні, і це дійсно змінило ситуацію. Але Україні потрібна ще більша підтримка. І вам це потрібно зараз", – заявив воєначальник.
Адмірал наголосив, що час в Україні вимірюється не днями, тижнями чи місяцями, а людськими життями.
Раніше спікер Палати представників США Майк Джонсон "без зволікань" пообіцяв винести на голосування допомогу Україні після розв'язання бюджетних питань.
- 14 лютого 2024 року президент США Байден закликав спікера Палати представників негайно поставити на голосування законопроєкт про допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню.
- 26 лютого президент Зеленський заявив, що Джонсон обіцяв йому зробити "все можливе" для продовження допомоги Україні.
- 29 лютого лідери Конгресу на зустрічі з Байденом не змогли домовитись про допомогу Україні.
- 12 березня США оголосили військову допомогу Україні на $300 млн, туди увійшли артилерійські снаряди та боєприпаси для HIMARS. Про постачання ATACMS офіційно не повідомлялося.
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