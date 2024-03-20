Украина начнет производство 155-мм артснарядов, но не раньше второй половины 2024-го – WP

Как отмечает издание, Украина практически не производила оружие до большой войны, но сейчас местная оборонная промышленность "процветает"

Артиллерийские снаряды (Иллюстративное фото: EPA)

В связи с тем, что помощь от США на $60 млрд заморожена в Конгрессе, украинские оборонные компании пытаются наладить производство 155-мм артиллерийских снарядов по стандартам НАТО. Об этом сообщило издание The Washington Post со ссылкой на неназванного собеседника в государственном оборонном предприятии Укроборонпром.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По информации издания, Украина практически не производила оружие до полномасштабного вторжения России, но сейчас местная оборонная промышленность "процветает". В частности, как отмечает WP, Украина производит беспилотники разных типов, морские дроны, минометы и артснаряды советского образца калибра 122 и 152 мм.

Кроме того, украинские оборонные компании пытаются удовлетворить потребность Вооруженных Сил Украины, наладив производство 155-мм снарядов, необходимых для артиллерийских систем, поставляемых западными союзниками.

Собеседник The Washington Post в Укроборонпроме рассказал, что производство 155-мм артснарядов начнется "не раньше второй половины текущего года". Чиновник, говоривший с журналистами на условиях анонимности, не предоставил дополнительных подробностей.

17 февраля президент Чехии Павел сообщил о 800 000 снарядах, найденных в третьих странах, которые могут быть отправлены в Украину. К чешской инициативе присоединились Германия, Франция, Бельгия, Нидерланды, Польша и другие государства.

По словам советника чешского премьера Фиалы Пояра, снаряды, которые будут закуплены по чешской инициативе, вероятно, начнут поставлять в Украину в начале лета.

19 марта представитель Евросоюза Стано заявил, что в рамках инициативы ЕС об 1 млн боеприпасов, к концу марта количество поставленных в Украину артснарядов достигнет 500 000.

Читайте также: Чешский эксперт: 800 000 снарядов от союзников хватит Украине всего на несколько месяцев