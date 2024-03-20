Україна почне виробництво 155-мм артснарядів, але не раніше другої половини 2024-го – WP

Як зазначає видання, Україна практично не виробляла зброї до великої війни, але зараз місцева оборонна промисловість "процвітає"

Артилерійські снаряди (Ілюстративне фото: EPA)

У зв’язку з тим, що допомога від США на $60 млрд заморожена в Конгресі, українські оборонні компанії намагаються налагодити виробництво 155-мм артилерійських снарядів за стандартами НАТО. Про це повідомило видання The Washington Post із посиланням на неназваного співрозмовника в державному оборонному підприємстві Укроборонпром.

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За інформацією видання, Україна практично не виробляла зброї до повномасштабного вторгнення Росії, але зараз місцева оборонна промисловість "процвітає". Зокрема, як зазначає WP, Україна виробляє безпілотники різних типів, морські дрони, міномети та артснаряди радянського зразка калібру 122 і 152 мм.

Крім цього, українські оборонні компанії намагаються задовольнити потребу Збройних Сил України, налагодивши виробництво155-мм снарядів, необхідних для артилерійських систем, які постачають західні союзники.

Співрозмовник The Washington Post в Укроборонпромі розповів, що виробництво 155-мм артснарядів розпочнеться "не раніше другої половини поточного року". Чиновник, який говорив із журналістами на умовах анонімності, не надав додаткових подробиць.

17 лютого президент Чехії Павел повідомив про 800 000 снарядів, знайдені у третіх країнах, які можуть бути відправлені в Україну. До чеської ініціативи приєдналися Німеччина, Франція, Бельгія, Нідерланди, Польща та інші держави.

За словами радника чеського прем'єра Фіали Пояра, снаряди, які будуть закуплені за чеською ініціативою, ймовірно, почнуть поставляти в Україну на початку літа.

19 березня речник Євросоюзу Стано заявив, що в межах ініціативи ЄС про 1 млн боєприпасів, до кінця березня кількість поставлених в Україну артснарядів сягне 500 000.

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