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Украина передала Евросоюзу новый санкционный список против России – посол в ЕС

26.02.2021, 15:19
Украина передала Евросоюзу новый санкционный список против России – посол в ЕС - Фото
Николай Точицкий (Фото - пресс-служба представительства Украины в ЕС)

Украина передала Европейскому союзу новый список санкций против России, касающийся нарушения РФ прав человека в Крыму и на Донбассе. Об этом заявил посол Украины в Европейском союзе Николай Тупицкий в интервью изданию lb.ua

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"Уже ведется работа по спискам, которые передала украинская сторона. Они касаются нарушения Россией прав человека в Крыму и на Донбассе. Думаю, это будет один из важных элементов в рамках "Крымской платформы", – сказал он. 

По его словам, минимум раз в год происходит разговор в формате Украина – ЕС по вопросам правовых последствий временной оккупации Крыма. На повестку дня всегда выносятся вопросы, связанные с соблюдением санкционного режима, говорит Тупицкий. 

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Станислав Стороженко
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Россия санкции ЕС евросоюз николай точицкий
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