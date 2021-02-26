Украина передала Евросоюзу новый санкционный список против России – посол в ЕС

Украина передала Европейскому союзу новый список санкций против России, касающийся нарушения РФ прав человека в Крыму и на Донбассе. Об этом заявил посол Украины в Европейском союзе Николай Тупицкий в интервью изданию lb.ua.

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"Уже ведется работа по спискам, которые передала украинская сторона. Они касаются нарушения Россией прав человека в Крыму и на Донбассе. Думаю, это будет один из важных элементов в рамках "Крымской платформы", – сказал он.

По его словам, минимум раз в год происходит разговор в формате Украина – ЕС по вопросам правовых последствий временной оккупации Крыма. На повестку дня всегда выносятся вопросы, связанные с соблюдением санкционного режима, говорит Тупицкий.

В июне 2020 года Европейский союз продлил срок действия секторальных санкций против России на год.

10 сентября 2020 года ЕС продлил санкции в отношении лиц и организаций, которые угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

В декабре 2020-го ЕС принял новый санкционный механизм за нарушения прав человека.

По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, европейские партнеры Украины считают кейс с заключением российского оппозиционера Алексея Навального и репрессиями в РФ более важным, чем кейс с систематичными репрессиями российских оккупантов в Крыму.

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Станислав Стороженко

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