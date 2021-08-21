Украина предложила принять афганцев из группы риска – Госдепартамент США
Украина в числе других стран сделала США предложение о переселении афганцев из группы риска. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс.
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Прайс заявил, что США мобилизовали дипломатические усилия для эвакуации из Афганистана граждан США, персонала стран-партнеров и афганцев из группы риска. Он поблагодарил Бахрейн, Данию, Германию, Италию, Казахстан, Кувейт, Катар, Таджикистан, Турцию, ОАЭ, Великобританию и Узбекистан, которые помогали эвакуироваться американцам и другим гражданам через свои территории.
По словам Прайса, Албания, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Чили, Косово, Северная Македония, Мексика, Польша, Катар, Руанда, Украина и Уганда "также сделали щедрые предложения по переселению афганцев из группы риска".
Прайс отметил, что с 14 августа США эвакуировали из Афганистана 13 000 человек, с конца июля – 18 000, за последние сутки – 5700.
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