Украина предложила принять афганцев из группы риска – Госдепартамент США

Украина в числе других стран сделала США предложение о переселении афганцев из группы риска. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс.

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Прайс заявил, что США мобилизовали дипломатические усилия для эвакуации из Афганистана граждан США, персонала стран-партнеров и афганцев из группы риска. Он поблагодарил Бахрейн, Данию, Германию, Италию, Казахстан, Кувейт, Катар, Таджикистан, Турцию, ОАЭ, Великобританию и Узбекистан, которые помогали эвакуироваться американцам и другим гражданам через свои территории.

По словам Прайса, Албания, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Чили, Косово, Северная Македония, Мексика, Польша, Катар, Руанда, Украина и Уганда "также сделали щедрые предложения по переселению афганцев из группы риска".

Прайс отметил, что с 14 августа США эвакуировали из Афганистана 13 000 человек, с конца июля – 18 000, за последние сутки – 5700.

15 августа 2021 года талибы без боя, по договоренности с властями, взяли Кабул и зашли в президентский дворец, откуда провозгласили, что "война окончена". И.о главы МВД страны Абдул Саттар Мирзаквал заявил, что переход власти пройдет мирно, а боевики якобы получили приказ не нарушать привычный уклад жизни людей и не заниматься мародерством.

Афганский президент Ашраф Гани вместе с частью топ-чиновников бежал из страны.

Денис Юдин

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