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Украина предложила принять афганцев из группы риска – Госдепартамент США

Цей матеріал також доступний українською
21.08.2021, 10:05
Украина предложила принять афганцев из группы риска – Госдепартамент США - Фото
Нед Прайс (Фото – скриншот видео пресс-службы Госдепартамента США)

Украина в числе других стран сделала США предложение о переселении афганцев из группы риска. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс.

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Прайс заявил, что США мобилизовали дипломатические усилия для эвакуации из Афганистана граждан США, персонала стран-партнеров и афганцев из группы риска. Он поблагодарил Бахрейн, Данию, Германию, Италию, Казахстан, Кувейт, Катар, Таджикистан, Турцию, ОАЭ, Великобританию и Узбекистан, которые помогали эвакуироваться американцам и другим гражданам через свои территории.

По словам Прайса, Албания, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Чили, Косово, Северная Македония, Мексика, Польша, Катар, Руанда, Украина и Уганда "также сделали щедрые предложения по переселению афганцев из группы риска".

Прайс отметил, что с 14 августа США эвакуировали из Афганистана 13 000 человек, с конца июля – 18 000, за последние сутки – 5700.

Денис Юдин
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Госдепартамент США беженцы Афганистан Нед Прайс
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