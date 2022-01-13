Украина с партнерами продолжит сдерживание РФ от новой агрессии в Европе – Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что консолидированная международная поддержка Украины в ОБСЕ – шаг к безопасности в Европе в условиях военного давления и неправомерных ультиматумов со стороны России. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

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"Украина продолжит активную работу с партнерами по воплощению комплексного пакета сдерживания Российской Федерации от новой волны войны в Европе, который уже начал действовать", – сказал Кулеба.

Глава МИД заявил, что Россия должна "вместо ультиматумов на тему европейской безопасности начать добросовестно выполнять Хельсинкский заключительный акт".

Он уточнил, что речь идет о прекращении агрессии России на Донбассе и деоккупации Крыма. Также глава МИД призвал Россию прекратить конфликты в Грузии и Молдове.

Кулеба напомнил о праве государств свободно выбирать, частью какой организации или союзного договора быть.

СПРАВКА. Хельсинкский заключительный акт – документ, подписанный главами 35 государств в столице Финляндии 30 июля — 1 августа 1975 года. В нем, в частности, закреплены политические и территориальные итоги Второй мировой войны, а также положения в международно-правовой, военно-политической области, вопросах прав человека и основных свобод и т.д.

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Александр Матвиенко

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