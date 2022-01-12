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Британия о встрече НАТО-Россия: Дальнейшие шаги станут решающими для мира в Европе

Цей матеріал також доступний українською
12.01.2022, 21:42
Британия о встрече НАТО-Россия: Дальнейшие шаги станут решающими для мира в Европе - Фото
Лиз Трасс (Фото: EPA-EFE/NEIL HALL)

Дальнейшие действия, после сегодняшних переговоров в рамках Совета НАТО-Россия, будут иметь решающее значение для мира и безопасности в Европе. Об этом заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, передает пресс-служба британского МИД.

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Трасс отметила, что Великобритания и союзники ясно дали понять России, что наращивание ею военного присутствия на границе с Украиной и в оккупированном Крыму неприемлемо.

"Мы осуждаем агрессию и дестабилизирующую деятельность России", – заявила глава МИД Британии.

Как подчеркнула Трасс, дальнейшее военное вторжение в Украину было бы крупной стратегической ошибкой и дорого обошлось бы российской экономике, в том числе из-за скоординированных санкций западных стран. 

"Трясина затянувшегося конфликта будет стоить жизней и наносить ущерб общинам с обеих сторон. Такова реальность вооруженного конфликта, как мы видели ранее", – сказал Трасс.

Британский министр отметила, что Россия нарушает свои обязательства недавними действиями на границах Украины и в оккупированном Крыму.

По ее словам, Великобритания и союзники едины в своей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, и дают отпор угрожающему поведению Кремля.

"То, что произойдет дальше, будет иметь решающее значение для мира и безопасности в Европе. Единственный путь вперед для России — это деэскалация и участие в содержательных дискуссиях", – резюмировала Трасс.

СПРАВКА. Разведки мира говорят об угрозе полномасштабной агрессии РФ против Украины. Кремль шантажирует Запад войной, требуя от НАТО не брать Украину в Альянс и "собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года". Ответ НАТО: не Москве решать, кому быть в блоке. Запад грозит РФ беспрецедентными санкциями за вторжение. По некоторым данным, их не конкретизируют, чтобы Москва не смогла подготовиться. 
  • 10 января 2022-го на переговорах РФ и США в Женеве Вашингтон отказался закрывать двери в НАТО для Украины и обсуждать безопасность Европы без участия самой Европы.
  • 12 января прошли переговоры в рамках Совета НАТО-Россия: Кремль потребовал не брать Украину в Альянс – получил отказ.
  • 13 января должны состояться переговоры с Россией в рамках ОБСЕ.
  • Подробности встреч, комментарии и другие актуальные новости вокруг переговоров РФ и Запада читайте в хронике LIGA.net.
Наталия Медведева
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Великобритания нато агрессия вторжение Лиз Трасс
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