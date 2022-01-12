Британия о встрече НАТО-Россия: Дальнейшие шаги станут решающими для мира в Европе
Дальнейшие действия, после сегодняшних переговоров в рамках Совета НАТО-Россия, будут иметь решающее значение для мира и безопасности в Европе. Об этом заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, передает пресс-служба британского МИД.
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Трасс отметила, что Великобритания и союзники ясно дали понять России, что наращивание ею военного присутствия на границе с Украиной и в оккупированном Крыму неприемлемо.
"Мы осуждаем агрессию и дестабилизирующую деятельность России", – заявила глава МИД Британии.
Как подчеркнула Трасс, дальнейшее военное вторжение в Украину было бы крупной стратегической ошибкой и дорого обошлось бы российской экономике, в том числе из-за скоординированных санкций западных стран.
"Трясина затянувшегося конфликта будет стоить жизней и наносить ущерб общинам с обеих сторон. Такова реальность вооруженного конфликта, как мы видели ранее", – сказал Трасс.
Британский министр отметила, что Россия нарушает свои обязательства недавними действиями на границах Украины и в оккупированном Крыму.
По ее словам, Великобритания и союзники едины в своей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, и дают отпор угрожающему поведению Кремля.
"То, что произойдет дальше, будет иметь решающее значение для мира и безопасности в Европе. Единственный путь вперед для России — это деэскалация и участие в содержательных дискуссиях", – резюмировала Трасс.
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