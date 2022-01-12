Британия о встрече НАТО-Россия: Дальнейшие шаги станут решающими для мира в Европе

Дальнейшие действия, после сегодняшних переговоров в рамках Совета НАТО-Россия, будут иметь решающее значение для мира и безопасности в Европе. Об этом заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, передает пресс-служба британского МИД.

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Трасс отметила, что Великобритания и союзники ясно дали понять России, что наращивание ею военного присутствия на границе с Украиной и в оккупированном Крыму неприемлемо.

"Мы осуждаем агрессию и дестабилизирующую деятельность России", – заявила глава МИД Британии.

Как подчеркнула Трасс, дальнейшее военное вторжение в Украину было бы крупной стратегической ошибкой и дорого обошлось бы российской экономике, в том числе из-за скоординированных санкций западных стран.

"Трясина затянувшегося конфликта будет стоить жизней и наносить ущерб общинам с обеих сторон. Такова реальность вооруженного конфликта, как мы видели ранее", – сказал Трасс.

Британский министр отметила, что Россия нарушает свои обязательства недавними действиями на границах Украины и в оккупированном Крыму.

По ее словам, Великобритания и союзники едины в своей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, и дают отпор угрожающему поведению Кремля.

"То, что произойдет дальше, будет иметь решающее значение для мира и безопасности в Европе. Единственный путь вперед для России — это деэскалация и участие в содержательных дискуссиях", – резюмировала Трасс.

10 января 2022-го на переговорах РФ и США в Женеве Вашингтон отказался закрывать двери в НАТО для Украины и обсуждать безопасность Европы без участия самой Европы.

12 января прошли переговоры в рамках Совета НАТО-Россия: Кремль потребовал не брать Украину в Альянс – получил отказ.

13 января должны состояться переговоры с Россией в рамках ОБСЕ.

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Наталия Медведева

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