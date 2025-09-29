Украина своим производством покрывает около 40% потребностей фронта – Минобороны
Местное производство покрывает около 40% потребностей фронта, остальное зависит от помощи партнеров. Об этом сообщил заместитель министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк в интервью украинской службе британского BBC News.
По его словам, некоторые материалы, в частности дроны-камикадзе, почти полностью изготавливаются в Украине.
Однако в отношении зенитно-ракетных систем ПВО Украина пока почти полностью зависит от партнеров, поэтому именно эти виды вооружений имеют приоритет в запросах Киева.
Ранее Минобороны сообщило LIGA.net, что в течение двух лет в украинской "оборонке" наибольший рост показали три сегмента производства, среди прочего – изготовление дронов.
- 9 сентября Писториус заявил, что Германия заключила контракты с предприятиями ОПК на 300 млн евро с целью производства дальнобойных дронов для ВСУ.
- Гили объявил, что Британия планирует изготовить и передать Киеву "тысячи" дальнобойных беспилотников.
- 10 сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС создает новую программу поддержки для Украины, в частности в сфере производства дронов.
