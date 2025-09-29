Украина своим производством покрывает около 40% потребностей фронта – Минобороны

Сейчас дроны-камикадзе почти полностью изготавливаются в Украине, рассказал заместитель министра обороны

Иван Гаврилюк (Фото: Минобороны Украины)

Местное производство покрывает около 40% потребностей фронта, остальное зависит от помощи партнеров. Об этом сообщил заместитель министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк в интервью украинской службе британского BBC News.

По его словам, некоторые материалы, в частности дроны-камикадзе, почти полностью изготавливаются в Украине.

Однако в отношении зенитно-ракетных систем ПВО Украина пока почти полностью зависит от партнеров, поэтому именно эти виды вооружений имеют приоритет в запросах Киева.

Ранее Минобороны сообщило LIGA.net, что в течение двух лет в украинской "оборонке" наибольший рост показали три сегмента производства, среди прочего – изготовление дронов.