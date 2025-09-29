Україна своїм виробництвом покриває близько 40% потреб фронту – Міноборони
Місцеве виробництво покриває близько 40% потреб фронту, решта залежить від допомоги партнерів. Про це повідомив заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк в інтерв'ю українській службі британського BBC News.
За його словами, деякі матеріали, зокрема дрони-камікадзе, майже повністю виготовляються в Україні.
Однак щодо зенітно-ракетних систем ППО Україна поки що майже повністю залежить від партнерів, тому саме ці види озброєнь мають пріоритет у запитах Києва.
Раніше Міноборони повідомило LIGA.net, що упродовж двох років в українській "оборонці" найбільше зростання показали три сегменти виробництва, серед іншого – виготовлення дронів.
- 9 вересня Пісторіус заявив, що Німеччина уклала контракти з підприємствами ОПК на 300 млн євро з метою виробництва далекобійних дронів для ЗСУ.
- Гілі оголосив, що Британія планує виготовити й передати Києву "тисячі" далекобійних безпілотників.
- 10 вересня очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС створює нову програму підтримки для України, зокрема у сфері виробництва дронів.
