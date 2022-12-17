Украина восстанавливается после ракетной атаки – возобновляется подача воды и света

Сегодня, 17 декабря, в Украине возобновляется подача электричества и воды после аварийных отключений, вызванных вчерашним ракетным ударом страны-террориста России.

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В Киеве водоснабжение вернули всем жителям, сообщил мэр Виталий Кличко.

"Половина киевлян – уже с теплом и мы работаем, чтобы восстановить его всем жителям города", – написал Кличко.

По информации мэра, с энергоснабжением сейчас 2/3 киевлян, но графики аварийных отключений используются, поскольку остается значительный дефицит электроэнергии.

В Кривом Роге водоснабжение восстановлено полностью, сообщил глава военной администрации города Александр Вилкул.

"90% города с теплом", – написал он.

Как добавил мэр, электротранспорт в Кривом Роге сегодня работать не будет из-за ограничений по поставкам электроэнергии.

Газоснабжение осуществляется стабильно.

"Энергетики применяют экстренные отключения, поэтому храните дома запасы воды, держите заряженные телефоны, фонарики и пауэрбанки", – написал Вилкул.

По информации главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, вчера Харьков и область были полностью обесточены.

"В настоящее время электроснабжение возобновлено на всей территории области и города", – написал Синегубов.

Наталія Медведєва

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