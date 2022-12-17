Украина восстанавливается после ракетной атаки – возобновляется подача воды и света
Сегодня, 17 декабря, в Украине возобновляется подача электричества и воды после аварийных отключений, вызванных вчерашним ракетным ударом страны-террориста России.
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В Киеве водоснабжение вернули всем жителям, сообщил мэр Виталий Кличко.
"Половина киевлян – уже с теплом и мы работаем, чтобы восстановить его всем жителям города", – написал Кличко.
По информации мэра, с энергоснабжением сейчас 2/3 киевлян, но графики аварийных отключений используются, поскольку остается значительный дефицит электроэнергии.
В Кривом Роге водоснабжение восстановлено полностью, сообщил глава военной администрации города Александр Вилкул.
"90% города с теплом", – написал он.
Как добавил мэр, электротранспорт в Кривом Роге сегодня работать не будет из-за ограничений по поставкам электроэнергии.
Газоснабжение осуществляется стабильно.
"Энергетики применяют экстренные отключения, поэтому храните дома запасы воды, держите заряженные телефоны, фонарики и пауэрбанки", – написал Вилкул.
По информации главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, вчера Харьков и область были полностью обесточены.
"В настоящее время электроснабжение возобновлено на всей территории области и города", – написал Синегубов.
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- 17 декабря в Генштабе уточнили, что накануне Россия выпустила по Украине 98 ракет и совершила более 65 обстрелов из РСЗО.
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