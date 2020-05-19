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Украине все сложнее бороться с пропагандой РФ из-за новшеств по Минску - Ясько

Украине все сложнее бороться с пропагандой РФ из-за новшеств по Минску - Ясько - Фото
Елизавета Ясько (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
19.05.2020, 08:23

Российская пропаганда в Европе подпитывается "из-за новостей из Минска", сказала руководитель украинской делегации в ПАСЕ, имея ввиду "совет" с ОРДЛО

Украине все сложнее противостоять российской пропаганде в Парламентской ассамблее Совета Европы, так как "появляются такие нарративы как подключение представителей ОРДЛО к переговорному процессу". На это посетовала глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько, пишет Укринформ.

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"Нам постоянно нужно говорить о том, что никаких террористов никто не будет включать, что нам нужны настоящие представители Донецкой и Луганской "республик" ("республики" - пропагандистское определение оккупационных администраций РФ на Донбассе, - ред.). Но здесь возникает много опасностей: я не до конца понимаю, что значит "включить настоящих представителей Луганска и Донецка?", - сказала она.

По словам Ясько, этот вопрос "вызывает много юридических и политических последствий и рисков", и она не знает, есть ли позитив от этого для Украины на международной арене.

СПРАВКА. ДНР/ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке РФ часть Донецкой и Луганской областей. Обе созданы, финансируются и содержатся РФ, откуда террористы получают боевиков, инструкторов, тяжелую военную технику, оружие, боеприпасы, топливо и денежные средства. Контролируют территорию ОРДЛО ("отдельные районы Донецкой и Луганской областей" - определение из минских соглашений).

"Бороться за наши национальные интересы становится все труднее", - подчеркнула глава делегации Украины в ПАСЕ, добавив, что большинство людей в комитетах этой структуры либо пророссийские, либо верят пропаганде РФ, "или просто не знают какой-то информации".

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Она резюмировала, что сейчас вопрос консультативного совета "не является больше таким актуальным".

  • 30 января 2020-го полномочия россиян в ПАСЕ были подтверждены в полном объеме, а почти все правки, предложенные Украиной, отклонены.
  • За "прощение" РФ в ПАСЕ голосовала Западная Европа и украинка. Глава украинской делегации заявила, что не может ее исключить.
  • 5 мая 2020 года президент Зеленский повысил общий статус переговорной группы в Минске, включив туда нардепов и представителей Кабмина.
  • Вчера, 18 мая, глава МИД Кулеба заявил, что консультативный совет с ОРДЛО не был создан "из-за отсутствия консенсуса между участниками процесса".

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Глава МИД Дмитрий Кулеба сегодня заявил, что консультативный совет с ОРДЛО в рамках ТКГ не был создан "из-за отсутствия консенсуса между участниками процесса".

Евгений Пилипенко
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