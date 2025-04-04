Украинская делегация поедет на переговоры в США по соглашению о недрах с юристами – Сибига
Делегация Украины в ближайшее время поедет в Соединенные Штаты для очередного раунда переговоров по соглашению о полезных ископаемых, а также привлечет юристов, чтобы те сопровождали переговорный процесс. Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига в Брюсселе, передает Бабель.
"Это соглашение анализируется на предмет соответствия законодательству Украины, потому что оно должно отвечать интересам обеих стран. И у нас есть свое законодательство. Это соглашение не может противоречить нашему евроинтеграционному курсу, и мы об этом прямо говорим американской стороне", — сказал глава дипломатии.
Глава МИД добавил, что переговоры будет сопровождать "одна из самых известных юридических компаний". Сибига подчеркнул, что украинские юристы будут помогать команде, которая поедет в США для переговоров, и будет вести собственный трек напрямую с американскими коллегами.
"Мы ожидаем, что украинская делегация отбудет в короткой перспективе в Вашингтон для обсуждения положений полученного от США соглашения по минеральным ресурсам", — заявил глава дипломатии, уточнив, что под словами "короткая перспектива" следует понимать неделю или две.
- 12 февраля 2025 года США передали Украине проект соглашения о полезных ископаемых, однако его не подписали в этом виде. Через три дня Зеленский заявил, что договор не подписали, потому что в нем не было гарантий безопасности для Украины.
- К визиту Зеленского в США 28 февраля соглашение улучшили и согласовали, но его подписание было отменено после публичного спора украинского лидера с Трампом и Вэнсом.
- Украина была готова к подписанию на переговорах в Саудовской Аравии 11 марта, но американская сторона заявила о необходимости дополнительных консультаций в Вашингтоне.
- 1 апреля Бербок заявила, что соглашение между США и Украиной о полезных ископаемых должно соответствовать законодательству Европы.