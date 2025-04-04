Украинская делегация поедет на переговоры в США по соглашению о недрах с юристами – Сибига

Андрей Сибига (Фото: МИД)

Делегация Украины в ближайшее время поедет в Соединенные Штаты для очередного раунда переговоров по соглашению о полезных ископаемых, а также привлечет юристов, чтобы те сопровождали переговорный процесс. Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига в Брюсселе, передает Бабель.

"Это соглашение анализируется на предмет соответствия законодательству Украины, потому что оно должно отвечать интересам обеих стран. И у нас есть свое законодательство. Это соглашение не может противоречить нашему евроинтеграционному курсу, и мы об этом прямо говорим американской стороне", — сказал глава дипломатии.

Глава МИД добавил, что переговоры будет сопровождать "одна из самых известных юридических компаний". Сибига подчеркнул, что украинские юристы будут помогать команде, которая поедет в США для переговоров, и будет вести собственный трек напрямую с американскими коллегами.

"Мы ожидаем, что украинская делегация отбудет в короткой перспективе в Вашингтон для обсуждения положений полученного от США соглашения по минеральным ресурсам", — заявил глава дипломатии, уточнив, что под словами "короткая перспектива" следует понимать неделю или две.