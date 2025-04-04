Українська делегація поїде на перемовини до США щодо угоди про надра з юристами – Сибіга

Андрій Сибіга (Фото: МЗС)

Делегація України найближчим часом поїде до Сполучених Штатів для чергового раунду переговорів стосовно угоди про корисні копалини, а також залучить юристів, щоб ті супроводжували переговорний процес. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга у Брюсселі, передає Бабель.

"Ця угода аналізується на предмет відповідності законодавству України, тому що вона має відповідати інтересам обох країн. І в нас є своє законодавство. Ця угода не може суперечити нашому євроінтеграційному курсу, і ми про це прямо кажемо американській стороні", – сказав глава дипломатії.

Очільник МЗС додав, що перемовини супроводжуватиме "одна з найвідоміших юридичних компаній". Сибіга наголосив, що українські юристи допомагатимуть команді, яка поїду до США для переговорів, й вестимуть власний трек напряму з американськими колегами.

"Ми очікуємо, що українська делегація відбуде в короткій перспективі до Вашингтону для обговорення положень отриманої від США угоди щодо мінеральних ресурсів", – заявив глава дипломатії, уточнивши, що під словами "коротка перспектива" слід розуміти тиждень чи два.