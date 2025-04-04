Українська делегація поїде на перемовини до США щодо угоди про надра з юристами – Сибіга
Андрій Сибіга (Фото: МЗС)

Делегація України найближчим часом поїде до Сполучених Штатів для чергового раунду переговорів стосовно угоди про корисні копалини, а також залучить юристів, щоб ті супроводжували переговорний процес. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга у Брюсселі, передає Бабель.

"Ця угода аналізується на предмет відповідності законодавству України, тому що вона має відповідати інтересам обох країн. І в нас є своє законодавство. Ця угода не може суперечити нашому євроінтеграційному курсу, і ми про це прямо кажемо американській стороні", – сказав глава дипломатії.

Очільник МЗС додав, що перемовини супроводжуватиме "одна з найвідоміших юридичних компаній". Сибіга наголосив, що українські юристи допомагатимуть команді, яка поїду до США для переговорів, й вестимуть власний трек напряму з американськими колегами.

"Ми очікуємо, що українська делегація відбуде в короткій перспективі до Вашингтону для обговорення положень отриманої від США угоди щодо мінеральних ресурсів", – заявив глава дипломатії, уточнивши, що під словами "коротка перспектива" слід розуміти тиждень чи два.

Читайте також
Клімкін вважає, що Україна має подивитися на угоду зі США щодо копалин під іншим кутом
мзссшаугодакорисні копалини