Українська делегація поїде на перемовини до США щодо угоди про надра з юристами – Сибіга
Делегація України найближчим часом поїде до Сполучених Штатів для чергового раунду переговорів стосовно угоди про корисні копалини, а також залучить юристів, щоб ті супроводжували переговорний процес. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга у Брюсселі, передає Бабель.
"Ця угода аналізується на предмет відповідності законодавству України, тому що вона має відповідати інтересам обох країн. І в нас є своє законодавство. Ця угода не може суперечити нашому євроінтеграційному курсу, і ми про це прямо кажемо американській стороні", – сказав глава дипломатії.
Очільник МЗС додав, що перемовини супроводжуватиме "одна з найвідоміших юридичних компаній". Сибіга наголосив, що українські юристи допомагатимуть команді, яка поїду до США для переговорів, й вестимуть власний трек напряму з американськими колегами.
"Ми очікуємо, що українська делегація відбуде в короткій перспективі до Вашингтону для обговорення положень отриманої від США угоди щодо мінеральних ресурсів", – заявив глава дипломатії, уточнивши, що під словами "коротка перспектива" слід розуміти тиждень чи два.
- 12 лютого 2025 року США передали Україні проєкт угоди про корисні копалини, проте її не підписали у цьому вигляді. За три дні Зеленський заявив, що договір не підписали, бо в ньому не було гарантій безпеки для України.
- До візиту Зеленського в США 28 лютого угоду покращили й погодили, але її підписання було скасоване після публічної суперечки українського лідера з Трампом і Венсом.
- Україна була готова до підписання під час перемовин у Саудівській Аравії 11 березня, але американська сторона заявила про необхідність додаткових консультацій у Вашингтоні.
- 1 квітня Бербок заявила, що угода між США й Україною щодо корисних копалин має відповідати законодавству Європи.