Украинская делегация в ПАСЕ подписала декларацию по Беларуси: список требований

Украинские депутаты предостерегают Россию от вмешательства во внутренние дела Беларуси

Украинская декларация в Парламентской ассамблее Совета Европы подписала декларацию по ситуации, которая сложилась в Беларуси после выборов президента. Об этом сообщила в Facebook замглавы фракции Слуга народа Евгения Кравчук.

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Подписанты декларации:

- считают, что выборы не соответствовали международным стандартам, проводились с массовыми нарушениями прав и свобод граждан и не отражают свободного волеизъявления белорусского народа;

- осуждают насилие к участникам мирных собраний;

- призывают властей Беларуси немедленно освободить всех незаконно задержанных участников мирных собраний;

- настаивают на скорейшем начале мирного диалога между всеми сторонами избирательного процесса;

- приветствуют проведение независимого расследования неправомерного насилия против демонстрантов;

- выражают готовность способствовать диалогу между участниками избирательного процесса и предоставить площадку для таких переговоров;

- предостерегают Россию от вмешательства во внутренние дела Беларуси.

От Украины декларацию подписали Евгения Кравчук, Марина Бардина, Лариса Билозир, Леся Василенко, Сергей Власенко, Алексей Гончаренко, Леся Забуранная, Сергей Кальченко, Юрий Камельчук, Александр Ковальчук, Мария Мезенцева, Дмитрий Наталуха, Юлия Овчинникова, Сергей Соболев и Елизавета Ясько.

Также декларацию поддержали главы делегаций Эстонии, Латвии и Великобритании.

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Марк Сировой

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