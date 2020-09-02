Украинская сторона взывала к гуманности представителей РФ — итоги заседания ТКГ

Россия отказывается обсуждать обмен пленными и участки разведения до внесения изменений в постановление Рады о местных выборах

Работа гуманитарной и политической подгрупп Трехсторонней контактной группы полностью заблокирована — Россия отказывается обсуждать какие-либо вопросы до тех пор, пока Верховная Рада не внесет изменения в постановление о проведении местных выборов. Об этом сообщил представитель Луганска в ТКГ Денис Казанский.

По его словам, Россия "шантажирует самым важным - обменом пленных". Этот вопрос отказываются даже обсуждать, отметил Казанский.

Он говорит, что украинская сторона пыталась взывать к гуманности, так как отказом от обмена боевики обрекают на страдания не только украинских пленных, но и своих собственных, которые находятся в украинских тюрьмах. Но эти призывы никакого действия не возымели, сообщил Казанский, отметив, что постановление парламента о местных выборах "вообще не имеет отношения к ОРДЛО".

В Офисе президента сообщили, что на действия российской делегации критически отреагировали также представители ОБСЕ.

Координатор от ОБСЕ Тони Фриш заявил о недопустимости привязывания процесса освобождения удерживаемых лиц к "посторонним вопросам". В ОП отметили, что Фриш вынужден был снять с рассмотрения другие вопросы "из-за блокирования переговорного процесса по политическим мотивам".

При этом глава украинской делегации Леонид Кравчук сказал на переговорах, что направил в Раду письмо с просьбой рассмотреть возможность внесения изменений в постановление о выборах, и также призвал не привязывать реализацию ранее достигнутых договоренностей к рассмотрению его обращения парламентом.

В ОП сообщили, что украинская делегация не восприняла попытки российской делегации давать оценку деятельности Верховной Рады, правительства и президента Украины.

"ТКГ не правомочны оценивать деятельность любого правительства. Это не является компетенцией ТКГ", - отметил Кравчук.

19 августа Россия пыталась заблокировать работу ТКГ с требованием пересмотреть постановление Рады о местных выборах.

20 августа Кравчук обратился к Верховной Раде с просьбой изменить постановление о местных выборах и таким образом провести их и на временно оккупированных территориях тоже. Это, по его словам, ультиматум России.

24 августа Кравчук заявил, что изменение постановления о местных выборах не означает, что они пройдут в ОРДЛО или будут переноситься на остальной территории Украины.

В Раде считают, что депутаты не поддержат предложение Кравчука.

Вадим Ребрина

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