"Украинский импичмент". Трамп захотел расследования событий 2019-го
Президент США Дональд Трамп высказался за проведение расследования относительно импичмента против себя, который произошел из-за расследования его возможного давления на главу Украины Владимира Зеленского в 2019 году. Сообщение об этом американский политик опубликовал в своей соцсети Truth Social.
"Мошенничество с украинским импичментом (меня!) было гораздо большим незаконным обманом, чем Уотергейт. Я искренне надеюсь, что соответствующие органы, включая КОНГРЕСС, расследуют это дело! Адам "Шиффти" Шифф был настолько нечестным и коррумпированным. Так много законов и протоколов было нарушено, и просто пренебрежено!!!" – заявил руководитель США.
Речь идет о первом из двух импичментов против президента США, осуществленным в отношении Трампа в 2019 году.
В частности, демократическая партия обвиняла политика в том, что он использовал вопрос военной помощи Украине и перспективу встречи в Белом доме, чтобы заставить Зеленского начать расследования, политически выгодные для себя. Речь идет о якобы связи Джо Байдена с коррупцией в украинской компании Burisma, где работал его сын Хантер, а также о конспирологической теории, что Украина якобы вмешивалась в американские выборы 2016 года.
В конце концов Палата представителей поддержала импичмент, но Сенат, который контролировали республиканцы, оправдал президента.
Вышеупомянутый Шифф был конгрессменом-демократом от Калифорнии с 2001 по 2024 год. В 2019-2023 годах он возглавлял комитет по разведке Палаты представителей. Политик был главным обвинителем в деле первого импичмента Трампа. С 2024 года Шифф является сенатором от того же штата.
- Накануне собеседник NBC News из администрации Трампа сообщил, что в сентябре президент США случайно опубликовал сообщение, в котором призвал генпрокурора принять правовые меры в отношении своих оппонентов. Среди трех противников Трамп назвал и Шиффа.
Комментарии (0)