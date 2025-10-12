"Украинский импичмент". Трамп захотел расследования событий 2019-го

Руководитель Штатов заявил, что его первый импичмент был "гораздо большим незаконным обманом", чем Уотергейтский скандал

Дональд Трамп (Фото: WILL OLIVER / EPA)

Президент США Дональд Трамп высказался за проведение расследования относительно импичмента против себя, который произошел из-за расследования его возможного давления на главу Украины Владимира Зеленского в 2019 году. Сообщение об этом американский политик опубликовал в своей соцсети Truth Social.

"Мошенничество с украинским импичментом (меня!) было гораздо большим незаконным обманом, чем Уотергейт. Я искренне надеюсь, что соответствующие органы, включая КОНГРЕСС, расследуют это дело! Адам "Шиффти" Шифф был настолько нечестным и коррумпированным. Так много законов и протоколов было нарушено, и просто пренебрежено!!!" – заявил руководитель США.

Речь идет о первом из двух импичментов против президента США, осуществленным в отношении Трампа в 2019 году.

В частности, демократическая партия обвиняла политика в том, что он использовал вопрос военной помощи Украине и перспективу встречи в Белом доме, чтобы заставить Зеленского начать расследования, политически выгодные для себя. Речь идет о якобы связи Джо Байдена с коррупцией в украинской компании Burisma, где работал его сын Хантер, а также о конспирологической теории, что Украина якобы вмешивалась в американские выборы 2016 года.

В конце концов Палата представителей поддержала импичмент, но Сенат, который контролировали республиканцы, оправдал президента.

Вышеупомянутый Шифф был конгрессменом-демократом от Калифорнии с 2001 по 2024 год. В 2019-2023 годах он возглавлял комитет по разведке Палаты представителей. Политик был главным обвинителем в деле первого импичмента Трампа. С 2024 года Шифф является сенатором от того же штата.

СПРАВКА Уотергейт – политический скандал в США 1970-х годов, связанный с прослушиванием избирательного штаба демократа Джорджа Макговерна, конкурента тогдашнего президента-республиканца Ричарда Никсона. В конце концов скандал привел к первой и единственной в истории отставке главы США.