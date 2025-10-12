"Український імпічмент". Трамп захотів розслідування подій 2019-го

Керівник Штатів заявив, що його перший імпічмент був "набагато більшим незаконним обманом", аніж Вотергейтський скандал

Дональд Трамп (Фото: WILL OLIVER / EPA)

Президент США Дональд Трамп висловився за проведення розслідування щодо імпічменту проти себе, який стався через розслідування його можливого тиску на главу України Володимира Зеленського у 2019 році. Допис про це американський політик опублікував у своїй соцмережі Truth Social.

"Шахрайство з українським імпічментом (мене!) було набагато більшим незаконним обманом, аніж Вотергейт. Я щиро сподіваюся, що відповідні органи, включно з КОНГРЕСОМ, розслідують цю справу! Адам "Шиффті" Шифф був настільки нечесним і корумпованим. Так багато законів і протоколів було порушено, і просто знехтувано!!!" – заявив керівник США.

Йдеться про перший із двох імпічментів проти президента США, здійснений щодо Трампа у 2019 році.

Зокрема, демократична партія звинувачувала політика у тому, що він використав питання військової допомоги Україні та перспективу зустрічі у Білому домі, аби змусити Зеленського розпочати розслідування, політично вигідні для себе. Йдеться про нібито зв'язок Джо Байдена з корупцією в українській компанії Burisma, де працював його син Гантер, а також про конспірологічну теорію, що Україна буцімто втручалась в американські вибори 2016 року.

Врешті-решт Палата представників підтримала імпічмент, але Сенат, який контролювали республіканці, виправдав президента.

Вищезгаданий Шифф – був конгресменом-демократом від Каліфорнії з 2001 до 2024 року. У 2019-2023 роках він очолював комітет із розвідки Палати представників. Політик був головним обвинувачем у справі першого імпічменту Трампа. З 2024-го Шифф є сенатором від того ж штату.

ДОВІДКА Вотергейт – політичний скандал у США 1970-х років, пов'язаний із прослуховуванням виборчого штабу демократа Джорджа Макговерна, конкурента тодішнього президента-республіканця Річарда Ніксона. Врешті-решт скандал призвів до першої та єдиної в історії відставки глави США.