"Український імпічмент". Трамп захотів розслідування подій 2019-го
Президент США Дональд Трамп висловився за проведення розслідування щодо імпічменту проти себе, який стався через розслідування його можливого тиску на главу України Володимира Зеленського у 2019 році. Допис про це американський політик опублікував у своїй соцмережі Truth Social.
"Шахрайство з українським імпічментом (мене!) було набагато більшим незаконним обманом, аніж Вотергейт. Я щиро сподіваюся, що відповідні органи, включно з КОНГРЕСОМ, розслідують цю справу! Адам "Шиффті" Шифф був настільки нечесним і корумпованим. Так багато законів і протоколів було порушено, і просто знехтувано!!!" – заявив керівник США.
Йдеться про перший із двох імпічментів проти президента США, здійснений щодо Трампа у 2019 році.
Зокрема, демократична партія звинувачувала політика у тому, що він використав питання військової допомоги Україні та перспективу зустрічі у Білому домі, аби змусити Зеленського розпочати розслідування, політично вигідні для себе. Йдеться про нібито зв'язок Джо Байдена з корупцією в українській компанії Burisma, де працював його син Гантер, а також про конспірологічну теорію, що Україна буцімто втручалась в американські вибори 2016 року.
Врешті-решт Палата представників підтримала імпічмент, але Сенат, який контролювали республіканці, виправдав президента.
Вищезгаданий Шифф – був конгресменом-демократом від Каліфорнії з 2001 до 2024 року. У 2019-2023 роках він очолював комітет із розвідки Палати представників. Політик був головним обвинувачем у справі першого імпічменту Трампа. З 2024-го Шифф є сенатором від того ж штату.
- Напередодні співрозмовник NBC News з адміністрації Трампа повідомив, що у вересні президент США випадково опублікував допис, в якому закликав генпрокурорку вжити правових заходів щодо своїх опонентів. З-поміж трьох супротивників Трамп назвав і Шиффа.
