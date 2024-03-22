Укрэнерго дало команду включать свет в Украине. Исключение — Харьков, Одесса, Хмельницкий
В Украине уже дали команду на включение свету бытовым потребителям, которые сидели без электроснабжения после ракетного удара России утром 22 марта. Исключением являются Харьковская, Хмельницкая и Одесская области. Об этом в комментарии LIGA.net сообщила спикер Укрэнерго Мария Цатурян.
По ее словам, ремонтные бригады уже начали возвращать свет жителям — он должен появиться в течение нескольких часов.
"Энергетики работают 24/7 для того, чтобы потребители не испытывали последствий этой атаки и энергопитание было стабильным. Энергосистема не лишена своей целостности. У нас не произошел блэкаут и уже не произойдет", — сказала Цатурян.
Она отметила, что энергетики были готовы к масштабной атаке с учетом прошлого опыта.
Спикер компании заявила, что в областях, где постепенно начинают включать свет, не стоит сразу включать все электроприборы.
- Утром 22 марта российские захватчики совершили массированную атаку на разные области Украины.
- Российская армия нанесла ракетный удар по дамбе Днепровской гидроэлектростанции в Запорожье, работают спасатели и энергетики, чтобы ликвидировать последствия многочисленных ударов. Проезд по плотине полностью перекрыли.
- Глава Укргидроэнерго сообщил, что было два прямых попадания по ГЭС-1 и ГЭС-2, повреждения серьезные.
- Аварийные отключения света начались в Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Одесской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях.
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