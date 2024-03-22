Укрэнерго дало команду включать свет в Украине. Исключение — Харьков, Одесса, Хмельницкий

Опора ЛЭП (Фото: Энергоатом)

В Украине уже дали команду на включение свету бытовым потребителям, которые сидели без электроснабжения после ракетного удара России утром 22 марта. Исключением являются Харьковская, Хмельницкая и Одесская области. Об этом в комментарии LIGA.net сообщила спикер Укрэнерго Мария Цатурян.

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По ее словам, ремонтные бригады уже начали возвращать свет жителям — он должен появиться в течение нескольких часов.

"Энергетики работают 24/7 для того, чтобы потребители не испытывали последствий этой атаки и энергопитание было стабильным. Энергосистема не лишена своей целостности. У нас не произошел блэкаут и уже не произойдет", — сказала Цатурян.

Она отметила, что энергетики были готовы к масштабной атаке с учетом прошлого опыта.

Спикер компании заявила, что в областях, где постепенно начинают включать свет, не стоит сразу включать все электроприборы.

Утром 22 марта российские захватчики совершили массированную атаку на разные области Украины.

Российская армия нанесла ракетный удар по дамбе Днепровской гидроэлектростанции в Запорожье, работают спасатели и энергетики, чтобы ликвидировать последствия многочисленных ударов. Проезд по плотине полностью перекрыли.

Глава Укргидроэнерго сообщил, что было два прямых попадания по ГЭС-1 и ГЭС-2, повреждения серьезные.

Аварийные отключения света начались в Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Одесской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях.

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