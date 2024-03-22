Укренерго дало команду вмикати світло в Україні. Виняток — Харків, Одеса та Хмельницький
В Україні вже дали команду на вмикання світла побутовим споживачам, котрі сиділи без електропостачання після ракетного удару Росії вранці 22 березня. Винятком є Харківська, Хмельницька та Одеська області. Про це у коментарі LIGA.net повідомила речниця Укренерго Марія Цатурян.
За її словами, ремонтні бригади вже почали повертати світло мешканцям — воно має з'явитися протягом кількох годин.
"Енергетики працюють 24/7 для того, щоб споживачі не мали наслідків цієї атаки і енергоживлення було стабільним. Енергосистема не позбавлена своєї цілісності. У нас не трапився блекаут і вже не станеться", – сказала Цатурян.
Вона зазначила, що енергетики були готові до масштабної атаки з огляду на минулий досвід.
Спікер компанії заявила, що в областях, де поступово починають вмикати світло, не варто відразу вмикати всі електроприлади.
- Вранці 22 березня російські загарбники здійснили масовану атаку на різні області України.
- Російська армія завдала ракетного удару по греблі Дніпровської гідроелектростанції у Запоріжжі, працюють рятувальники та енергетики, щоб ліквідувати наслідки численних ударів. Проїзд греблею повністю перекрили.
- Глава Укргідроенерго повідомив, що було два прямі влучення по ГЕС-1 та ГЕС-2, пошкодження серйозні.
- Аварійні відключення світла розпочалися у Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Одеській, Кіровоградській, Полтавській та Сумській областях.
Дивіться також: З'явився запис моменту прильоту по Дніпрогес. Летіла крилата ракета Х-101 — відео