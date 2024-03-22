Укренерго дало команду вмикати світло в Україні. Виняток — Харків, Одеса та Хмельницький

Опора ЛЕП (Фото: Енергоатом)

В Україні вже дали команду на вмикання світла побутовим споживачам, котрі сиділи без електропостачання після ракетного удару Росії вранці 22 березня. Винятком є Харківська, Хмельницька та Одеська області. Про це у коментарі LIGA.net повідомила речниця Укренерго Марія Цатурян.

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За її словами, ремонтні бригади вже почали повертати світло мешканцям — воно має з'явитися протягом кількох годин.

"Енергетики працюють 24/7 для того, щоб споживачі не мали наслідків цієї атаки і енергоживлення було стабільним. Енергосистема не позбавлена своєї цілісності. У нас не трапився блекаут і вже не станеться", – сказала Цатурян.

Вона зазначила, що енергетики були готові до масштабної атаки з огляду на минулий досвід.

Спікер компанії заявила, що в областях, де поступово починають вмикати світло, не варто відразу вмикати всі електроприлади.

Вранці 22 березня російські загарбники здійснили масовану атаку на різні області України.

Російська армія завдала ракетного удару по греблі Дніпровської гідроелектростанції у Запоріжжі, працюють рятувальники та енергетики, щоб ліквідувати наслідки численних ударів. Проїзд греблею повністю перекрили.

Глава Укргідроенерго повідомив, що було два прямі влучення по ГЕС-1 та ГЕС-2, пошкодження серйозні.



Аварійні відключення світла розпочалися у Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Одеській, Кіровоградській, Полтавській та Сумській областях.

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