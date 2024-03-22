Укренерго дало команду вмикати світло в Україні. Виняток — Харків, Одеса та Хмельницький
Опора ЛЕП (Фото: Енергоатом)

В Україні вже дали команду на вмикання світла побутовим споживачам, котрі сиділи без електропостачання після ракетного удару Росії вранці 22 березня. Винятком є Харківська, Хмельницька та Одеська області. Про це у коментарі LIGA.net повідомила речниця Укренерго Марія Цатурян.

За її словами, ремонтні бригади вже почали повертати світло мешканцям — воно має з'явитися протягом кількох годин.

"Енергетики працюють 24/7 для того, щоб споживачі не мали наслідків цієї атаки і енергоживлення було стабільним. Енергосистема не позбавлена своєї цілісності. У нас не трапився блекаут і вже не станеться", – сказала Цатурян.

Вона зазначила, що енергетики були готові до масштабної атаки з огляду на минулий досвід.

Спікер компанії заявила, що в областях, де поступово починають вмикати світло, не варто відразу вмикати всі електроприлади.

  • Вранці 22 березня російські загарбники здійснили масовану атаку на різні області України.
  • Російська армія завдала ракетного удару по греблі Дніпровської гідроелектростанції у Запоріжжі, працюють рятувальники та енергетики, щоб ліквідувати наслідки численних ударів. Проїзд греблею повністю перекрили.
  • Глава Укргідроенерго повідомив, що було два прямі влучення по ГЕС-1 та ГЕС-2, пошкодження серйозні.
  • Аварійні відключення світла розпочалися у Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Одеській, Кіровоградській, Полтавській та Сумській областях.

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