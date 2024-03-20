Уоллес: Нельзя исключать, что британские войска будут в Украине, заставим Путина гадать

Уоллес заявил, что британцы должны использовать фразу "мы не можем этого исключать" для двусмысленности

Бен Уоллес (Фото: EPA/CLEMENS BILAN)

Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что нельзя исключать возможную отправку войск страны в Украину в будущем. Об этом он сообщил в эфире Times Radio, цитирует его Daily Mail.

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По его словам, необходимо использовать фразу, что Британия "не может ничего исключать".

"Я имею в виду, что, в конечном счете, частью сдерживания является двусмысленность, заставляющая противника гадать о том, как далеко мы зайдем и что мы будем делать", — сказал Уоллес.

Он отметил, что диктатор Владимир Путин делает это "мастерски".

"Заставляет всех гадать. Важно, чтобы мы никогда не перекрывали пути и заставляли людей гадать. И я думаю, что лучше всего убедиться, что он осознает, что мы считаем, что то, что он делает в Украине, очень, очень серьезно", — заявил политик.

Экс-министр подчеркнул, что "выборы" в России показали, что Путин наиболее близок к нацистскому тирану Адольфу Гитлеру "из всех, кого видели в этом поколении".

С конца февраля 2024 года президент Франции Макрон неожиданно начал говорить, что не исключает возможности применения иностранных войск в Украине. 14 марта он сказал, что только Россия будет виновата, если Франция таки решит отправить солдат в Украину.

Позже он пояснил, что его слова должны придать Европе новый импульс для ускорения помощи Украине.

Президент Владимир Зеленский предполагает, что изменения в риторике Макрона связаны с осознанием лжи диктатора Владимира Путина.

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