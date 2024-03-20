Воллес: Не можна виключати, що британські війська будуть в Україні, змусимо Путіна гадати

Воллес заявив, що британці мають використовувати фразу "ми не можемо цього виключати" для двозначності

Бен Воллес (Фото: EPA/CLEMENS BILAN)

Колишній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що не можна виключати можливе відправлення військ країни до України в майбутньому. Про це він повідомив у ефірі Times Radio, цитує його Daily Mail.

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За його словами, необхідно використовувати фразу, що Британія "не може нічого виключати".

"Я маю на увазі, що, зрештою, частиною стримування є двозначність, що змушує противника гадати про те, як далеко ми зайдемо і що ми робитимемо", – сказав Воллес.

Він зазначив, що диктатор Володимир Путін робить це "майстерно".

"Примушує всіх гадати. Важливо, щоб ми ніколи не перекривали шляхи і змушували людей гадати. І я думаю, що найкраще переконатися, що він усвідомлює, що ми вважаємо, що те, що він робить в Україні, дуже, дуже серйозно", – заявив політик.

Ексміністр підкреслив, "вибори" в Росії показали, що Путін найближчий до нацистського тирана Адольфа Гітлера "з усіх, кого бачили в цьому поколінні".

З кінця лютого 2024 року президент Франції Макрон несподівано почав говорити, що не відкидає можливості застосування іноземних військ в Україні. 14 березня він сказав, що тільки Росія буде винна, якщо Франція таки вирішить відправити солдатів до України.

Пізніше він пояснив, що його слова мають надати Європі нового імпульсу для прискорення допомоги Україні.

Президент Володимир Зеленський припускає, що зміни в риториці Макрона пов'язані з усвідомленням брехні диктатора Володимира Путіна.

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