Воллес: Не можна виключати, що британські війська будуть в Україні, змусимо Путіна гадати
Колишній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що не можна виключати можливе відправлення військ країни до України в майбутньому. Про це він повідомив у ефірі Times Radio, цитує його Daily Mail.
За його словами, необхідно використовувати фразу, що Британія "не може нічого виключати".
"Я маю на увазі, що, зрештою, частиною стримування є двозначність, що змушує противника гадати про те, як далеко ми зайдемо і що ми робитимемо", – сказав Воллес.
Він зазначив, що диктатор Володимир Путін робить це "майстерно".
"Примушує всіх гадати. Важливо, щоб ми ніколи не перекривали шляхи і змушували людей гадати. І я думаю, що найкраще переконатися, що він усвідомлює, що ми вважаємо, що те, що він робить в Україні, дуже, дуже серйозно", – заявив політик.
Ексміністр підкреслив, "вибори" в Росії показали, що Путін найближчий до нацистського тирана Адольфа Гітлера "з усіх, кого бачили в цьому поколінні".
- З кінця лютого 2024 року президент Франції Макрон несподівано почав говорити, що не відкидає можливості застосування іноземних військ в Україні. 14 березня він сказав, що тільки Росія буде винна, якщо Франція таки вирішить відправити солдатів до України.
- Пізніше він пояснив, що його слова мають надати Європі нового імпульсу для прискорення допомоги Україні.
- Президент Володимир Зеленський припускає, що зміни в риториці Макрона пов'язані з усвідомленням брехні диктатора Володимира Путіна.
Читайте також: Надсилання військ в Україну. Макрон: Побоювання у суспільстві – це сигнал до пробудження