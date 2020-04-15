Уроки эпидемии коронавируса. Ляшко советует внести изменения в Конституцию

Виктор Ляшко (Фото: пресс-служба Минздрава)

Главный санитарный врач Виктор Ляшко не согласен, что пандемия коронавируса стала "поражением демократии" только потому, что лишь Китай за счет жестких ограничений прав человека смог подавить вспышку SARS-CoV-2, но говорит: нужно менять Конституцию для борьбы с эпидемиями. Об этом он рассказал НВ.

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"На будущее мы должны расписать законодательные акты, внести изменения в Конституцию. Такие истории могут повторяться очень часто. Вопросы киберугрозы и биоугрозы – две ключевые вещи, которые реально могут изменить мировоззрение в ближайшие 10 лет", – пояснил он.

Ляшко говорит, что он, как главсанврач, "запретил бы и закрыл все, где есть возможность для массового скопления населения", включая все церкви: "Даже если рушатся вековые традиции, в это конкретное время это нужно сделать".

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По словам замглавы МОЗ, блокпосты, мытье дорог/транспорта/подъездов и прочие меры (хотя COVID-19 – заболевание, которое передается воздушно-капельным путем и через слизистые) рассчитаны на психологию: те, кто не понимает смысла карантина и скептически относится к рекомендациям, видят это все и решают пересидеть "опасность" дома.

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