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Уроки эпидемии коронавируса. Ляшко советует внести изменения в Конституцию

Уроки эпидемии коронавируса. Ляшко советует внести изменения в Конституцию - Фото
Виктор Ляшко (Фото: пресс-служба Минздрава)
15.04.2020, 10:07

Замглавы Минздрава Ляшко говорит, что он закрыл бы на Пасху "все, где могут быть скопления людей", чтобы не допустить вспышки инфекции через неделю

Главный санитарный врач Виктор Ляшко не согласен, что пандемия коронавируса стала "поражением демократии" только потому, что лишь Китай за счет жестких ограничений прав человека смог подавить вспышку SARS-CoV-2, но говорит: нужно менять Конституцию для борьбы с эпидемиями. Об этом он рассказал НВ.

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"На будущее мы должны расписать законодательные акты, внести изменения в Конституцию. Такие истории могут повторяться очень часто. Вопросы киберугрозы и биоугрозы – две ключевые вещи, которые реально могут изменить мировоззрение в ближайшие 10 лет", – пояснил он.

Ляшко говорит, что он, как главсанврач, "запретил бы и закрыл все, где есть возможность для массового скопления населения", включая все церкви: "Даже если рушатся вековые традиции, в это конкретное время это нужно сделать".

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По словам замглавы МОЗ, блокпосты, мытье дорог/транспорта/подъездов и прочие меры (хотя COVID-19 – заболевание, которое передается воздушно-капельным путем и через слизистые) рассчитаны на психологию: те, кто не понимает смысла карантина и скептически относится к рекомендациям, видят это все и решают пересидеть "опасность" дома.

Читайте также: "Выехать и локализовать". Нам нужна жесткая централизованная эпидзащита – Ляшко

Евгений Пилипенко
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Виктор Ляшко конституция демократия карантин эпидемия коронавирус COVID-19
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