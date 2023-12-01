Ушли на выступлении Лаврова – постпред Украины при ОБСЕ рассказал, как убеждал коллег

"История, когда во время холодной войны в ОБСЕ могла объединять и не единомышленников, – перестает работать во время войны горячей", – сказал Цымбалюк

Сергей Лавров (Фото: EPA)

Во время выступления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на министерском совещании ОБСЕ часть участников встала и ушла. Постоянный представитель Украины при организации Евгений Цымбалюк считает, что его речь повлияла на это решение части делегатов. Об этом он рассказал в интервью Европейской правде.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Цымбалюк имел слово во время торжественного ужина накануне конференции.

"Суть моих объяснений заключалась в том, что история, когда во время холодной войны в ОБСЕ могла объединять и не единомышленников, – перестает работать во время горячей войны. И что в нынешней ситуации диалог с преступниками надо ограничивать, а не поддерживать", – объяснил он.

Постпред Украины отметил, что считал это объяснение "совершенно очевидным", однако выяснилось, что для многих в Европе оно таковым не является.

По словам Цымбалюка, в течение ужина к нему подошли представители 15 государств и попросили дать текст его выступления для анализа этих аргументов.

"Так пришлось этот текст срочно писать, потому что я выступал "из головы", чтобы отправить им", – рассказал он.

Читайте также: ПА ОБСЕ признала Россию спонсором терроризма, а вагнеровцев – террористами

28 ноября МИД Украины заявил, что из-за присутствия на саммите ОБСЕ Лаврова министр Дмитрий Кулеба не будет в нем участвовать. Глава дипломатического ведомства заявил, что получил заверения от некоторых министров других стран – они готовы выразить протест заседанию с Лавровым.

После этого главы МИД Эстонии, Латвии и Литвы отказались участвовать в министерском совещании ОБСЕ из-за приглашения Лаврова. Тогда же министр иностранных дел Эстонии заявил, что "место Лаврова – под спецтрибуналом, а не за столом ОБСЕ".

30 ноября во время выступления главы МИД России Лаврова на министерском совещании ОБСЕ некоторые делегаты покинули зал – это зафиксировали на видео.

Читайте также: Переводчица Путина и "полковник": Радио Свобода – о том, кто работает в ОБСЕ на Кремль