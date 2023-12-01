Пішли на виступі Лаврова – постпред України при ОБСЄ розповів, як переконував колег

"Історія, коли під час холодної війни в ОБСЄ могла об’єднувати й не однодумців, – перестає працювати під час війни гарячої", – розповів Цимбалюк

Сергій Лавров (Фото: EPA)

Під час виступу міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова на міністерській нараді ОБСЄ частина учасників встала та пішла. Постійний представник України при організації Євген Цимбалюк вважає, що його промова вплинула на це рішення частини делегатів. Про це він розповів в інтерв'ю Європейській правді.

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Цимбалюк мав слово під час урочистої вечері напередодні конференції.

"Суть моїх пояснень полягала в тому, що історія, коли під час холодної війни в ОБСЄ могла об’єднувати й не однодумців, – перестає працювати під час війни гарячої. І що в нинішній ситуації діалог зі злочинцями треба обмежувати, а не підтримувати", – пояснив він.

Постпред України зазначив, що вважав це пояснення "абсолютно очевидним", проте з’ясувалося, що для багатьох в Європі воно таким не є.

За словами Цимбалюка, впродовж вечері до нього підійшли представники 15 держав та попросили дати текст його виступу для аналізу цих аргументів.

"То довелося цей текст терміново писати, бо я виступав "з голови", щоби відправити їм", – розповів він.

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28 листопада МЗС України заявило, що через присутність на саміті ОБСЄ Лаврова міністр Дмитро Кулеба не братиме в ньому участі. Глава дипломатичного відомства заявив, що отримав запевнення від деяких міністрів інших країн – вони готові висловити протест засіданню з Лавровим.

Після цього глави МЗС Естонії, Латвії та Литви відмовилися брати участь у міністерській нараді ОБСЄ через запрошення Лаврова. Тоді ж міністр закордонних справ Естонії заявив, що "місце Лаврова – під спецтрибуналом, а не за столом ОБСЄ".

30 листопада під час виступу голови МЗС Росії Лаврова на міністерській нараді ОБСЄ деякі делегати покинули зал – це зафіксували на відео.

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