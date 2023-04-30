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Утечка из Пентагона. Индия и Пакистан хотят переждать противостояние США и России – WP

Цей матеріал також доступний українською
30.04.2023, 14:31
Утечка из Пентагона. Индия и Пакистан хотят переждать противостояние США и России – WP - Фото
Фото: depositphotos.com

Индия и Пакистан – ключевые страны Глобального Юга – пытаются переждать противостояние между США с одной стороны и Россией и Китаем с другой. Об этом пишет Washington Post со ссылкой на утечку документов Пентагона.

В файлах американской разведки говорится, что власти Пакистана подготовили документ под названием "Сложный выбор Пакистана". В нем бывшая министр иностранных дел страны Хина Раббани Кхар подчеркнула, что Исламабад рискует потерять преимущества "настоящего стратегического" партнерства с Китаем из-за стремления потакать Западу.

Другой документ, датированный 17 февраля, описывает разговор между премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом с одним из подчиненных по поводу резолюции ООН с призывом к России остановить боевые действия и вывести свои войска из Украины.

Помощник Шарифа сказал премьеру, что голосование "за" будет означать изменение позиции Пакистана, потому что ранее он воздержался от подобной резолюции. Если Пакистан проголосует "за", он поставит под угрозу контракты с Россией, предупредил он.

Как следствие, Пакистан стал одной из 32 стран, которые во время голосования выбрали опцию "воздержался".

В таком же положении оказались Индия и Египет.

По данным американской разведки, президент Индии Нарендра Моди лично сказал российскому диктатору Владимиру Путину, что не поддерживает войну против Украины. Однако в Нью-Дели сохраняются связи с Москвой в области энергетики и экономики.

Между тем, некоторые другие страны – в частности в Центральной Азии – пытаются воспользоваться противостоянием между крупнейшими странами, чтобы уменьшить свою зависимость от России. В документах Пентагона они не называются, но WP предполагает, что речь идет о Казахстане.

Кроме того, эти страны пытаются извлечь выгоду от повышенного интереса со стороны Евросоюза и Китая.

Андрій Водяний
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Индия пакистан война США Россия
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