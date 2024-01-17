Утром РФ ударила ракетами "Оникс" по Одесской области – видео и фото разрушений
Утром 17 января российские захватчики ударили ракетами "Оникс" по Одесской области после массированной дроновой атаки. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".
"Одновременно с отвлекающим маневрированием тактической авиации над акваторией Черного моря, оккупанты подло ударили "Ониксами" по Одесскому и Белгород-Днестровскому районам", – пишет ведомство.
Российские ракеты попали по сельскохозяйственным площадям и агропредприятию, было разрушено пустое помещение для содержания скота и заготовки сена, сообщают военные.
В результате удара оккупантов не пострадали ни люди, ни животные, отмечают в ОК "Юг".
Ведомство добавляет фото и видео с последствиями атаки захватчиков:
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- В последний раз россияне применяли ракеты "Оникс" против Украины во время ракетно-дроновой атаки 11 ноября.
- В Одессе в результате российской атаки дронами-камикадзе типа Shahed-136/131 в ночь на 17 января есть разрушения и пострадавшие. Основные усилия врага были направлены на Одессу, беспилотники заходили на критически низкой высоте с Черного моря.
- Воздушные силы сообщили, что украинские защитники уничтожили 19 из 20 "шахедов", также оккупанты ударили по Украине двумя ракетами С-300.
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