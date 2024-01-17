Утром РФ ударила ракетами "Оникс" по Одесской области – видео и фото разрушений

Оккупанты попали по сельскохозяйственным площадям и агропредприятию, пострадавших нет

Фото: ОК "Юг"

Утром 17 января российские захватчики ударили ракетами "Оникс" по Одесской области после массированной дроновой атаки. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

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"Одновременно с отвлекающим маневрированием тактической авиации над акваторией Черного моря, оккупанты подло ударили "Ониксами" по Одесскому и Белгород-Днестровскому районам", – пишет ведомство.

Российские ракеты попали по сельскохозяйственным площадям и агропредприятию, было разрушено пустое помещение для содержания скота и заготовки сена, сообщают военные.

В результате удара оккупантов не пострадали ни люди, ни животные, отмечают в ОК "Юг".

Ведомство добавляет фото и видео с последствиями атаки захватчиков:

Фото: ОК "Юг"

Фото: ОК "Юг"

СПРАВКА. П-800 "Оникс" – советская/российская сверхзвуковая универсальная противокорабельная ракета среднего радиуса действия для поражения надводных военно-морских группировок, единичных кораблей и наземной инфраструктуры в условиях сильного огневого и радиоэлектронного противодействия. Двигатель работает на авиакеросине. Длина ракеты – от 6,1 до 8 м, диаметр – 67 см, масса на старте – 3 т. Дальность – 300-800 км. Максимальная скорость – почти 900 м/с. Высота полета на маршевом участке – до 14 км, на конечном – 10-15 м. Масса боевой части – от 200 до 300 кг.

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В последний раз россияне применяли ракеты "Оникс" против Украины во время ракетно-дроновой атаки 11 ноября.

В Одессе в результате российской атаки дронами-камикадзе типа Shahed-136/131 в ночь на 17 января есть разрушения и пострадавшие. Основные усилия врага были направлены на Одессу, беспилотники заходили на критически низкой высоте с Черного моря.

Воздушные силы сообщили, что украинские защитники уничтожили 19 из 20 "шахедов", также оккупанты ударили по Украине двумя ракетами С-300.

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