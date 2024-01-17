Вранці РФ вдарила ракетами "Онікс" по Одещині – відео та фото руйнувань

Окупанти поцілили по сільськогосподарських площах та агропідприємству, постраждалих немає

Фото: ОК "Південь"

Вранці 17 січня російські загарбники вдарили ракетами "Онікс" по Одеській області після масованої дронової атаки. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Одночасно із відволікальним маневруванням тактичної авіації над акваторією Чорного моря, окупанти підступно вдарили "Оніксами" по Одеському і Білгород-Дністровському районах", – пише відомство.

Російські ракети поцілили по сільськогосподарських площах та агропідприємству, було зруйновано порожнє приміщення для утримання худоби та заготівлі сіна, повідомляють військові.

Унаслідок удару окупантів не постраждали ані люди, ані тварини, зауважують в ОК "Південь".

Відомство додає фото та відео з наслідками атаки загарбників:

Фото: ОК "Південь"

Фото: ОК "Південь"

ДОВІДКА. П-800 "Онікс" – радянська/російська надзвукова універсальна протикорабельна ракета середнього радіуса дії для ураження надводних військово-морських угруповань, поодиноких кораблів і наземної інфраструктури в умовах сильної вогневої та радіоелектронної протидії. Двигун працює на авіагасі. Довжина ракети – від 6,1 до 8 м, діаметр – 67 см, маса на старті – 3 т. Дальність – 300-800 км. Максимальна швидкість – майже 900 м/с. Висота польоту на маршовій ділянці – до 14 км, на кінцевій – 10-15 м. Маса бойової частини – від 200 до 300 кг.

Читайте також: Харків. З'явилися фото руйнувань від удару росіян ракетами С-300 по житлових районах

Востаннє росіяни застосовували ракети "Онікс" проти України під час ракетно-дронової атаки 11 листопада.

В Одесі внаслідок російської атаки дронами-камікадзе типу Shahed-136/131 у ніч проти 17 січня є руйнування та постраждалі. Основні зусилля ворога були спрямовані по Одесі, безпілотники заходили на критично низькій висоті з Чорного моря.

Повітряні сили повідомили, що українські захисники знищили 19 із 20 "шахедів", також окупанти вдарили по Україні двома ракетами С-300.

Читайте також: "Онікс" та "Калібр". У Криму накопичено понад 800 ракет для ударів по енергетиці України — ЗСУ