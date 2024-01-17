Вранці РФ вдарила ракетами "Онікс" по Одещині – відео та фото руйнувань
Вранці 17 січня російські загарбники вдарили ракетами "Онікс" по Одеській області після масованої дронової атаки. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".
"Одночасно із відволікальним маневруванням тактичної авіації над акваторією Чорного моря, окупанти підступно вдарили "Оніксами" по Одеському і Білгород-Дністровському районах", – пише відомство.
Російські ракети поцілили по сільськогосподарських площах та агропідприємству, було зруйновано порожнє приміщення для утримання худоби та заготівлі сіна, повідомляють військові.
Унаслідок удару окупантів не постраждали ані люди, ані тварини, зауважують в ОК "Південь".
Відомство додає фото та відео з наслідками атаки загарбників:
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- Востаннє росіяни застосовували ракети "Онікс" проти України під час ракетно-дронової атаки 11 листопада.
- В Одесі внаслідок російської атаки дронами-камікадзе типу Shahed-136/131 у ніч проти 17 січня є руйнування та постраждалі. Основні зусилля ворога були спрямовані по Одесі, безпілотники заходили на критично низькій висоті з Чорного моря.
- Повітряні сили повідомили, що українські захисники знищили 19 із 20 "шахедів", також окупанти вдарили по Україні двома ракетами С-300.
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