В Афганистане 153 украинца просят об эвакуации – Кулеба
В Афганистане уже 153 украинца связались с дипломатами и попросили помощи в возвращении домой. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Facebook, добавив, что информация в соцсетях и некоторых СМИ о "брошенных на произвол" украинцах – это ложь.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
По словам главы МИД, среди этих 153 граждан – украинцы, которые находятся на военной базе, где они выполняли работы по контракту; украинцы афганского происхождения, которые приезжали к родственникам; бизнесмены и другие.
"Информация в соцсетях и отдельных СМИ о брошенных на произвол судьбы государством украинцах – ложь. Со всеми, кто дает о себе знать, мы на постоянной связи. Знаем, кто где находится, знаем, что прямой угрозы жизни граждан сейчас нет", – заявил Кулеба.
По словам министра, власти "ежечасно работают" над тем, чтобы помочь и украинцам, и иностранцам вылететь из Афганистана. При этом, как уверяет Кулеба, граждане Украины – "абсолютный приоритет", потому что "своих не бросаем".
Он также сообщил, что есть несколько конкретных сценариев эвакуации, но из соображений безопасности глава МИД не раскрывает подробности.
- 15 августа талибы без боя, по договоренности с властями, взяли Кабул и зашли в президентский дворец, откуда провозгласили, что "война окончена". И.о главы МВД страны Абдул Саттар Мирзаквал заявил, что переход власти пройдет мирно, а боевики якобы получили приказ не нарушать привычный уклад жизни людей и не заниматься мародерством.
- Афганский президент Ашраф Гани вместе с частью топ-чиновников бежал из страны, возможно, в Узбекистан.
- Утром 16 августа тысячи мирных афганских жителей, пытаясь бежать из страны, заполнили аэропорт Кабула. Некоторые из афганцев цеплялись за военно-транспортный самолет США, когда он рулил на взлетно-посадочной полосе. Также были сообщения о нескольких людях, которые пытались улететь снаружи самолета и погибли при падении на взлете.
- Утром 16 августа из Кабула украинским самолетом были эвакуированы почти 80 человек. Вечером в тот же день министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что из Кабула не может вылететь другой самолет с украинцами.
- 17 августа украинец на условиях анонимности рассказал LIGA.net о происходящем на военной базе в Афганистане.
Смотрите также: Кадры дня. Сотни беженцев на палубе "летающего грузовика" ВВС США, спутниковые фото Кабула
Комментарии