В Афганистане 153 украинца просят об эвакуации – Кулеба

В Афганистане уже 153 украинца связались с дипломатами и попросили помощи в возвращении домой. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Facebook, добавив, что информация в соцсетях и некоторых СМИ о "брошенных на произвол" украинцах – это ложь.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам главы МИД, среди этих 153 граждан – украинцы, которые находятся на военной базе, где они выполняли работы по контракту; украинцы афганского происхождения, которые приезжали к родственникам; бизнесмены и другие.

"Информация в соцсетях и отдельных СМИ о брошенных на произвол судьбы государством украинцах – ложь. Со всеми, кто дает о себе знать, мы на постоянной связи. Знаем, кто где находится, знаем, что прямой угрозы жизни граждан сейчас нет", – заявил Кулеба.

По словам министра, власти "ежечасно работают" над тем, чтобы помочь и украинцам, и иностранцам вылететь из Афганистана. При этом, как уверяет Кулеба, граждане Украины – "абсолютный приоритет", потому что "своих не бросаем".

Он также сообщил, что есть несколько конкретных сценариев эвакуации, но из соображений безопасности глава МИД не раскрывает подробности.

Смотрите также: Кадры дня. Сотни беженцев на палубе "летающего грузовика" ВВС США, спутниковые фото Кабула

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.