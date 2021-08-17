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В Афганистане 153 украинца просят об эвакуации – Кулеба

Цей матеріал також доступний українською
17.08.2021, 17:19
В Афганистане 153 украинца просят об эвакуации – Кулеба - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

В Афганистане уже 153 украинца связались с дипломатами и попросили помощи в возвращении домой. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Facebook, добавив, что информация в соцсетях и некоторых СМИ о "брошенных на произвол" украинцах – это ложь.

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По словам главы МИД, среди этих 153 граждан – украинцы, которые находятся на военной базе, где они выполняли работы по контракту; украинцы афганского происхождения, которые приезжали к родственникам; бизнесмены и другие.

"Информация в соцсетях и отдельных СМИ о брошенных на произвол судьбы государством украинцах – ложь. Со всеми, кто дает о себе знать, мы на постоянной связи. Знаем, кто где находится, знаем, что прямой угрозы жизни граждан сейчас нет", – заявил Кулеба.

По словам министра, власти "ежечасно работают" над тем, чтобы помочь и украинцам, и иностранцам вылететь из Афганистана. При этом, как уверяет Кулеба, граждане Украины – "абсолютный приоритет", потому что "своих не бросаем".

Он также сообщил, что есть несколько конкретных сценариев эвакуации, но из соображений безопасности глава МИД не раскрывает подробности.

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Оксана Житнюк
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Афганистан эвакуация Кабул талибан дмитрий кулеба
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