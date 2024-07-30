В американской разведке утверждают: Россия пытается влиять на выборы в США – AP

В разведке отмечают – Россия продолжает представлять наибольшую угрозу, когда речь идет о дезинформации на выборах

Камала Харрис и Джо Байден. Иллюстративное изображение (Фото: EPA/BONNIE CASH)

Россия обращается к несознательным американцам и коммерческим пиар-фирмам, которые ничего не подозревают, чтобы распространять дезинформацию о президентской гонке в США. Об этом сообщило агентство AP со ссылкой на слова чиновников из разведки.

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Один из собеседников агентства подчеркнул, что американская общественность должна осознавать, что контент, читаемый в Интернете и соцсетях, может быть иностранной пропагандой.

Он акцентировал, что Россия продолжает представлять наибольшую угрозу, когда речь идет о дезинформации на выборах, хотя есть признаки того, что Иран расширяет свои усилия, а Китай действует осторожно, когда дело доходит до 2024 года.

Собеседники заявили, что связанные с Кремлем группы все чаще нанимают маркетинговые и коммуникационные фирмы, расположенные в России, для аутсорсинга части работы по созданию цифровой пропаганды.

Две такие фирмы стали объектом новых санкций в США, объявленных в марте, рассказали они. По их данным, эти две российские компании создали фейковые веб-сайты и профили в социальных сетях для распространения кремлевской дезинформации.

Дезинформация может быть сосредоточена на кандидатах или голосовании, или на вопросах, уже являющихся предметом дебатов в США, таких как иммиграция, преступность или война в Газе, добавили собеседники.

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21 июля 2024 года действующий президент США Байден объявил о выходе из президентской гонки, предложив кандидатуру Харрис.

23 июля Associated Press писало, что Харрис за сутки собрала $81 млн на свою предвыборную кампанию, что является историческим рекордом для демократов.

Штаб Трампа считает нарушением закона передачу денег из предвыборной кампании Байдена вице-президенту Харрис, поэтому подал жалобу в Федеральную избирательную комиссию.

25 июля Харрис на странице X опубликовала первый предвыборный ролик, заявив, что официально решила баллотироваться в президенты.

28 июля сообщалось, что Харрис собрала $200 млн за первую неделю своей избирательной кампании.

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